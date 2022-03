A 66 éves Csubajsz a 1990-es években gazdasági reformerként és a privatizációk irányítójaként előbb Borisz Jelcin bizalmasa és pénzügyminisztere volt. Később ő is segítette Putyin hatalomra jutását, így megmaradhatott a kormányzatban. Két évtized alatt szoros kapcsolatokat épített nyugati vezetőkkel és tisztviselőkkel. Magas állami vállalatoknál töltött be vezető állásokat, és 2020-ban őt nevezte ki az elnök a fenntartható fejlődésért felelős megbízottnak is.

Széleskörű feladatai között Csubajsz tíz éven át vezette a RAO energetikai vállalatot, ami Oroszország áramtermelésének 90 százalékát felügyelte. Tagja volt a JPMorgan Chase nevű amerikai befektetési bank tanácsadó testületének, és Dmitrij Medvegyev elnöksége alatt az orosz nanotechnikai fejlesztések felelőse is volt.

Csubajszt a világ 100 legbefolyásosabb gazdasági szereplője között tartják számon. - olvasható a portálon.

