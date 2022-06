A jelenlegi bonyolult, átláthatatlan, 27-féle parkolási zóna helyett átlátható, négy zónatípusból álló egységes parkolási rendszert vezetne be a fővárosi önkormányzat - írta a Főpolgármesteri Hivatal pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében. Az egységes rendszer célja, hogy az autóval közlekedők könnyen értelmezhető zónarendszert használhassanak, az egységes rendszerhez megújuló információs rendszer is tartozik majd.

Az új zónarendszerhez illeszkedő új díjazás a közterületi parkolóhelyek esetében "az autók gyorsabb cserélődését, így a parkolóhelyek jobb kihasználását célozza" - írja a főváros.

Az új rendszerben az "A zóna" területén 8 és 22 óra között kell majd fizetni a parkolásért, óránkénti 600 forintot.

A "B zónában" 8 és 20 óra között 450 forint lesz a parkolási díj.



A "C zónában" 8 és 18 óra között 300,

a "D zónában" ugyanezen idősávban 200 forintért lehet majd parkolni.

Az "A", "B" és "C" zónában maximum 3 órában korlátozzák a parkolás időtartamát. A "D zónában" korlátozás nélkül lehet majd parkolni.

Az új zónák közötti határokról a kerületek javaslata alapján a Fővárosi Közgyűlés dönt soron következő, szerdai ülésén.

A Főpolgármesteri Hivatal szerint az új, egységes parkolási rendszerhez illeszkedő parkolási díjak, valamint a háromórás időtartam-korlátozás kiterjesztése a közterületi parkolóhelyek gyorsabb cserélődését ösztönzi.

"Ezzel elérhető, hogy az utcai parkolóhelyek elsősorban a gyors, rövid időtartamú parkolási igényeket szolgálják, ezzel javítva ezeknek a parkolóhelyeknek a hatékonyságát" - írta a főváros.

A fővárosi önkormányzat "pénzügyi nehézségei ellenére is folyamatosan dolgozik a budapesti úthálózat megújításán". Idén is számos útfelújítási projekt zajlik, így többek között megújult a zuglói Róna utca burkolata egy szakaszon, hamarosan elkészül a Hungária körút egy szakaszának és az Október huszonharmadika utca burkolatának felújítása, és nemsokára indulhat többek az újpalotai Erdőkerülő utca és Zsókavár utca felújítása is - olvasható a közleményben.