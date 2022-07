Négy új típus gyártása kezdődik el a Ford craiovai üzemében, amely a török Ford Otosan tulajdonába került – mondta a tulajdonosváltás alkalmából tartott eseményen Nicolae Ciucă miniszterelnök - a Maszol tudósítása szerint. A Ford Otosan 490 millió eurós beruházást hajt végre a craiovai üzemnél a következő három évben.

Ennek nyomán kezdődhet el négy új típus gyártása, ezen belül 2024-től az első teljesen elektromos autó előállítása is elindulhat. A kormányfő szerint a fejlesztések és a jövőbeni beruházások segíteni fogják a kormányt a zöld átállással kapcsolatos vállalások teljesítésében.

Lefékeződött az autógyártás



Egy korábbi hír szerint a Ford Románia termelése májusban felére csökkent márciushoz képest. Márciusban maximális fordulatszámon pörgött a romániai autógyártás, azóta azonban befékezett. A Romániai Autógyártók Egyesületének (ACAROM) adataiból kiderül, hogy a nagyarányú visszaesés főleg a Ford számlájára írható.

Az amerikai vállalat craiovai üzemében májusban mindössze 11 109 gépkocsit szereltek össze, feleannyit, mint két hónappal korábban. Daciából is kevesebb készült, 28 713 darab, míg márciusban 34 743 volt a termelés. A fő ok továbbra is az alkatrészhiány, ugyanakkor a növekvő költségek is negatív hatást gyakorolnak az ágazatra.