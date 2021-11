A héten jelentette be a szlovák kormány, hogy a járványhelyzet miatt csütörtöktől két hétig kijárási korlátozást vezetnek be az országban. Az élelmiszerüzleteken kívül csak a létfontosságú termékeket áruló boltok tarthatnak nyitva. Az éttermek is bezártak.

A határhoz közeli településekről ezért sokan Magyarországon intézik a karácsonyi bevásárlást - számolt be az RTL. Győr csak 10 kilométerre van a határtól, oda a lezárások óta egyre többen érkeznek vásárolni, a határon ugyanis egyelőre nincs semmilyen ellenőrzés. A szlovákok nem csak a kedvező euró/forint árfolyam miatt jönnek át Magyarországra vásárolni.

A kereskedők a black friday akciókat vasárnapig meghosszabbították.