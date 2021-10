A tajvani védelmi minisztérium szerint pénteken két hullámban 38 repülőgép, köztük nukleáris képességű bombázók is behatoltak a területre – írja a BBC.

Szombaton további 20 gép repült át - közölte a minisztérium.

Kína a demokratikus Tajvant szakadár tartománynak tekinti, Tajvan viszont szuverén államnak tekinti magát.

Tajvan több mint egy éve panaszkodik a kínai légierő ismételt bevetései miatt a sziget közelében.

"Kína akarva-akaratlanul katonai agressziót folytat, ami károsítja a regionális békét" - mondta szombaton újságíróknak Szu Cseng-cang tajvani miniszterelnök.

A pekingi kormány - amely a Kínai Népköztársaság megalapításának 72. évfordulóját ünnepli - eddig nem nyilatkozott nyilvánosan.

Korábban azonban azt mondta, hogy az ilyen repülések célja a szuverenitás védelme, valamint a Tajvan és az Egyesült Államok közötti "összejátszás".

A tajvani védelmi minisztérium pénteken közleményben közölte, hogy a Népi Felszabadítási Hadsereg (PLA) 25 repülőgépe lépett be a légvédelmi azonosító övezet (ADIZ) délnyugati részébe a nappali órákban, a Pratas-szigetek atoll közelében repülve.

A légvédelmi azonosító zóna egy ország területén és nemzeti légterén kívüli terület - ahol azonban a nemzetbiztonság érdekében a külföldi repülőgépeket továbbra is azonosítják, megfigyelik és ellenőrzik.

Ez a terület saját maga által kijelölt, és technikailag nemzetközi légtér marad.

Ezt péntek este egy második hullám követte, amelyben 13 kínai repülőgép tartózkodott ugyanezen a területen. Ezek a Tajvan és a Fülöp-szigetek közötti vizek felett repültek.

Tajvan válaszul felszállította repülőgépeit és rakétarendszereket aktivált.

25 PLA aircraft (J-16*18, SU-30*4, H-6*2 and Y-8 ASW) entered #Taiwan’s southwest ADIZ on October 1, 2021. Please check our official website for more information: https://t.co/C7012S8hSo pic.twitter.com/HoalLl3Ewx