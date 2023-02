Deloitte: Lábra kaphat a technológiai-távközlési tranzakciók piaca

A tanácsadó cég a vállalatvezetők visszajelzése alapján az üzletrész-értékesítések jelentős élénkülésére számít a szektorban világszerte. Ezek összértéke 2023-ban 300 milliárd dollár is lehet, noha 2016 és 2020 között még nem érte el az évi átlagos 244 milliárd dollárt. 2022-ben ennél is gyengébben teljesített a piac a recessziós félelmek miatt, így éves szinten idén 50 százalék is lehet az emelkedés a tranzakciók összértékét tekintve.