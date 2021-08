Kim Dzsongun, Észak-Korea diktátora az elmúlt napokban egy tapasszal a tarkóján jelent meg az elzárkózó ország állami médiájában, ami immáron a sokadik olyan fejlemény, ami találgatásokra ad okot az egészségi állapotával kapcsolatban – írja a Bloomberg. A kötés akkor volt látható, amikor a vezér megjelent a Koreai Néphadsereg július 24. és 27. között tartott ünnepségein. Az információt az NK News hírportál és a Chosun Ilbo című lap jelentette meg először.

Később, a múlt hónap legvégén olyan képek jelentek meg Kim Dzsonunról, amelyen már hiányzott a tarkójáról a tapasz, és a helyén egy zöldes folt volt látható. Ezeknek a felvételeknek a forrása szintén az állami média.

Az észak-koreai diktátor egészségi állapota a világ legerősebben őrzött titkai közé tartozik, ám úgy tűnik, sem ő, sem tanácsadói nem bánták, hogy ezúttal nyilvánosságra kerültek a találgatásokra okot adó képek, vélhetően azért, mert a helyi média szereti úgy bemutatni az ország első embereit – Kimet és elődeit –, mint akik saját egészségük kockáztatása árán dolgoznak a nép sorsának jobbra fordításán.

Ebbe a találgatásba illeszkedik, hogy az állami média júniusban megszólaltatott egy „egyszerű állampolgárt”, aki könnyek között beszélt arról, milyen sokat fogyott Kim Dzsongun, aki 10-20 kilóval könnyebben jelent meg a nyilvánosságban, miután szinte egész májusra eltűnt a színről. A diktátor hátul és oldalt rövidre nyírja a frizuráját, így hajával nem takarhatta el a tapaszt és a foltot. Ezzel viszont utat nyitott az előtt, hogy a világ hírszerző ügynökségei lázas találgatásokba kezdjenek annak okáról.

