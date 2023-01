Litvánia a katonai segítségnyújtás keretében légvédelmi rendszereket és eszközöket biztosít Ukrajnának - jelentette be Gitanas Nauseda litván elnök szerdán a nyugat-ukrajnai Lvivben tett látogatásakor. "Már a háború kezdete előtti napokban katonai segítséget nyújtottunk Ukrajnának, beleértve Stinger hordozható rakétarendszereket. Ma jó hírt hoztam Ukrajna számára: légvédelmi rendszereket adunk át, és bizonyos légvédelmi eszközöket" - mondta a sajtótájékoztatón Nauseda. Az államfő ugyanakkor nem pontosította, hogy milyen légvédelmi rendszerekről és eszközökről beszél - írta az Ukrajinszka Pravda hírportál.

Páncéltörő fegyverek, aknavetők, géppuskák

Az Ukrajna elleni orosz invázió tavaly februári kezdete óta Litvánia már 283 millió euró értékben nyújtott katonai segítséget Ukrajnának. Ebbe beletartoznak légvédelmi rakétarendszerek, könnyű gyalogsági fegyverek, páncéltörő fegyverek, aknavetők, géppuskák, lőszerek, páncélozott szállítóeszközök és tarackok, valamint drónok, védőfelszerelések és éjjellátó eszközök is. Az Ukrajnának szánt, 2023-ra tervezett litvániai katonai segítségnyújtás értéke mintegy 40 millió euró - írta az Ukrajinszka Pravda.

Lengyelország közben úgy döntött, hogy nemzetközi koalíció keretében Leopard harckocsikat ad át Ukrajnának - jelentette be szerdán a nyugat-ukrajnai Lembergben (Lviv) megtartott lengyel-litván-ukrán államfői csúcstalálkozón Andrzej Duda lengyel elnök.

A lengyel államfői hivatal honlapján közvetített, Volodimir Zelenszkij ukrán és Gitanas Nauseda litván elnökkel közös sajtóértekezleten Duda egy zászlóaljnyi Leopard harckocsit említett. A lengyel hadsereg esetében egy harckocsi-zászlóalj 14 darab harci járművel van felszerelve.

A lengyel elnök közölte: Lengyelország nemzetközi koalíció keretében akarja átadni a hadi felszerelést. E keretben Lengyelország döntést hozott az első harckocsi-csoport szállításáról, amely felszerelés "remélhetőleg a más államok által felajánlott Leopard- és egyéb harckocsi-zászlóaljakkal együtt hamarosan megerősíti Ukrajna védelmét" - jelentette ki Duda.

Széles koalíció

Jakub Kumoch, a lengyel elnöki hivatal külügyi irodájának főnöke hétfőn jelezte a német gyártmányú Leopard-2 típusú harckocsik átadását, de aláhúzta: Lengyelország az ezzel a harci felszereléssel rendelkező nyugati országok széles koalíciójában tenné ezt.

Duda a fellépésében felidézte: Ukrajna orosz megtámadása után Lengyelország már T-72 szovjet típusú harckocsikat, lőszert, Krab önjáró lövegeket és Grot rohamlövegeket is szállított Ukrajnának. Az ukrajnai háború leállítását az elnök a szabad világ előtt álló egyik legnagyobb kihívásnak nevezte, és Ukrajna támogatására szólította fel a világ országait. Úgy látta: Ukrajna megérdemli az európai uniós csatlakozást és a NATO támogatását.

Zelenszkij a nyilatkozatában megköszönte Lengyelország és Litvánia támogatását. Elmondta: Ukrajna közös döntést vár azoktól az országoktól, amelyek fontolgatják a harckocsik átadását. Úgy érvelt: önmagában egyetlen ország sem tudna elegendő tankot biztosítani Kijevnek a háború megnyeréséhez.

Nauseda a felszólalásában bejelentette: országa egyebek mellett lőszert adományoz Ukrajnának. Hangsúlyozta, hogy Kijevnek szélesebb körű támogatást kell nyújtani.

A három elnök Lembergben közös nyilatkozatot írt alá, melyben megerősítették Ukrajna jogát szuverenitása és területi egysége megvédésére. Együttműködési készségüket fejezték ki Ukrajna háború utáni újjáépítésében.

A csúcstalálkozót az ún. Lublini Háromszög formátumában tartották meg, amelyet 2020-ban hoztak létre, eredetileg abból a célból, hogy a három ország együttműködjön a Keleti Partnerségi program fejlesztésében, a koronavírus-járvány leküzdésében, valamint Ukrajna európai és euroatlanti törekvéseinek támogatásában. Később az agenda biztonsági, energiabiztonsági, kulturális témákkal is bővült.

Beszédet mondott Zelenszkij a Golden Globe-on

Nem lesz harmadik világháború, mert Ukrajna megállítja az orosz agressziót - jelentette ki már Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Golden Globe díjátadó ünnepségén videoösszeköttetésen keresztül mondott beszédében.

Az államfő beszédét Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője tette közzé az Instagramon szerdán.

Emberek milliói haltak meg az első világháborúban. A második világháború több tízmillió ember életét oltotta ki. Nem lesz harmadik világháború. Ez nem egy trilógia. Ukrajna megállítja az orosz agressziót a területén. Ezt az egész szabad világgal együtt tesszük. Remélem, hogy mindannyian velünk lesztek győzelmünk napján

- fogalmazott Zelenszkij.

Az ukrán elnök emlékeztetett arra, hogy a Golden Globe-díjat különleges időben alapították. Ez volt az az idő, amikor a második világháború még nem ért véget, de a helyzet megváltozott, és már mindenki tudta, ki fog győzni, bár még zajlottak a csaták. "Most 2023 van. Az ukrajnai háború még nem ért véget, de a helyzet változik. És most már világos, hogy ki fog győzni. Még mindig lesznek csaták és könnyek, de már most is elmondhatom, hogy ki volt a legjobb tavaly. Ti voltatok azok: a szabad világ szabad emberei. Azok, akik összefogtak, hogy támogassák a szabad ukrán népet közös szabadságharcunkban" - hangoztatta Zelenszkij.