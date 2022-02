Az Európai Tanács csütörtök késő eset publikálta határozatát az államvezetők rendkívüli ülését követően, amit az ukrán helyzet miatt hívtak össze.

A Tanács illegitimnek minősíti az orosz agressziót, egyben felszólítja Vlagyimir Putyin elnököt, hogy azonnal függessze fel a hadműveleteket, és vonja vissza csapatait. A visszavonulási felszólítás a kibertérre is vonatkozik, mivel az oroszok a katonai lépések mellet több internetes támadást is indítottak az offenzíva részeként.

Az Európai Tanács külön kiemelte Fehéroroszország bűnrészességét a csütörtök hajnalban indult orosz invázióban, az északi csapások a Viktor Lukasenko által vezetett korábbi szovjet tagállam területéről indultak.

A Tanács egyúttal megegyezett számos szankcióban amelyek Oroszország energetikai, pénzügyi és szállítmányozási szektorai számára különösen fájdalmasak.

Ezeket Fehéroroszországra is érvényesítenék.

A Tanács egyben felszólít minden országot, hogy ne ismerjék el a kelet Ukrajna térségében lévő független köztársaságokat, amiket kiindulópontként használt Putyin az ukrán invázió elindításához.

Az Európai Tanács a továbbiakban is élénk figyelemmel kíséri a fejleményeket – áll a közleményben.

A dokumentumot Charles Michel, a Tanács elnöke osztotta meg Twitter oldalán.

European Council conclusions on Russia’s unprovoked and unjustified military aggression against #Ukraine pic.twitter.com/fTt5HBQbLR