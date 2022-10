Miközben az orosz csapatok rendületlenül lövik a még mindig ukrán fennhatóság alatt maradt termőföldeket, és feltehetően beaknázzák a számukra használhatatlan területeket, addig Vlagyimir Putyin oligarchái sokszor állami tulajdonú cégeken keresztül seftelnek szír üzletemberekkel, akiknek nem kínos átvenni a "véres gabonát", ha azt kellően jó áron kapják - derül ki az Associated Press oknyomozó riportjából.

Egyes jogászok szerint a gyakorlat bőségesen kimeríti a háborús bűn fogalmát, mivel az elfoglalt területeken a megszálló erők kormányának kéne garantálni a civilek ellátását, de az élelmiszer szétosztása vagy megfelelő tárolása helyett, mostanra több tízezer tonna ukrán gabonát szórhattak szét a Közel-Keleten.

A PBS Frontline című műsorával közösen folytatott nyomozás szerint a háború kezdete óta eddig körülbelül 530 millió dollár (jelenlegi árfolyamon 227,4 milliárd forint) értéknek megfelelő gabonát adhattak el illegálisan az oroszok, amihez nem csak hamisított dokumentumokra, hanem a tengeri ellenőrzések koordinált kijátszására is szükség volt.

A lopásra elsőnek az ukrán diplomácia hívta fel a figyelmet, miszerint a júliusban megindult szíriai bejegyzésű Laodicea szállítóhajón az ő országuk gabonáját viszik ki eladásra. Moszkva természetesen hamis és alaptalan gyanúsítgatásnak tartják a vádat és ebben a libanoni főügyész is a Kreml mellé állt.

A libanoni illetékes gond nélkül engedélyezte a 10 000 tonna gabona lerakását, mondván hogy a dokumentumok alapján az nem lehet lopott. A probléma csak azzal volt, hogy a hajó nem érkezhetett a papírokon szereplő orosz kikötőből, mivel az ottani 5.3 méteres mélység túlságosan sekély lett volna a 8 méterre a vízbe nyúló Laodiceanak.

A lap által közölt műholdfelvétel alapján a hajó valójában július 11-én még a Krím-félszigeten található Feodoszija kikötőben lett megrakodva, ahova a gabonát feltehetően a megszállás elején elfoglalt Melitopol városából -egyes esetekben a már hírhedt "Z" jelzéssel ellátott- kamionokkal csempészhették azt oroszok.

