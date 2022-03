Nehéz lenne megmondani mikorra várható a most már közel 1 hónapja tartó orosz-ukrán háború vége, de úgy tűnik Zelenszkij elsősorban népére bízná a feltételek elfogadását. Az érdekek ugyan keveset mozdultak az megszállás óta, azonban az erőviszonyok és a nemzetközi reakció előbb utóbb várhatóan megállapodásra fogja kényszeríteni a két félt, ennek elfogadása azonban szerinte csak az ukrán nép áldásával lehetséges.

Zelenszkij hétfőn délután adott interjút az ügyben, amiben újfent megerősítette, hogy személyes tárgyalásokat akar Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, neki ez "bármilyen formátumban" megfelel, derül ki az Al Jazeera keddi cikkéből. Az ukrán elnök szerint nem folytatható a háború örökké, hiszen az már így is rengeteg embert kényszerített otthona elhagyására, és egész városokat döntött romba, készek kompromisszumot kötni.

Újrahúzott vörös vonalak



Ahogy azt már korábban is jelezte, tisztában van vele, hogy a nyugati országok túlságosan kockázatosnak tartják az ukrán NATO tagságot, így arról például hajlandóak lehetnek lemondani. Ehhez hasonlóan, a Putyinnak ürügyet szolgáltató három terület, a Krím-félsziget, valamint a Donyecki és Luhanszki "Népköztársaság" státusza is megbeszélés tárgya lehet.

Ez utóbbiak ügyében kifejezetten a speciális területi jogokról és képviseletekről van szó, amik eldöntése a minszki egyezmények is részét képezték. Az egyezményt anno Putyin is aláírta, és abban az is szerepelt, hogy a területek Ukrajna részei maradnak, ehhez tartva magát Zelenszkij ez alkalommal hozzátette, hogy ez így fog maradni, és hogy népe nem fogja megadni magát.

Erről nem is biztos, hogy érdemes volna Putyinnak vitát nyitni, hogyha elfogadja, hogy népszavazással döntsenek az ügyről, hiszen elég kicsi az esély arra, hogy az ukránok belemennének bármi ilyesmibe. Az ausztrál Ukrajna szakértő Sonia Mycak szerint a népszavazáshoz kötés szinte teljesen ellehetetleníti, hogy területeket vonhasson el Oroszország, ugyanis az ukránok körülbelül 80 százaléka erősen ellenezné feladásuk.

Az ukránok egzisztenciális fenyegetésként élik meg a helyzetet. Nem csak a területvesztésről van szó, hanem arról, hogy oroszként kellene élniük, komoly ruszifikáció, és zsarnoki kormányzás várna rájuk.

Kedvezőbb pozíció



Egyelőre továbbra is úgy néz ki, hogy Oroszország képtelen volna hosszútávon fenntartani a megszállást, és az ukrán kormánynak is csak egyre nő a népszerűsége, többek között ezért is lehet magabiztos Zelenszkij, amikor azt mondja: mindenképpen a tárgyalóasztalnál lesz vége a konfliktusnak.

Szerinte Putyin önmagát pusztítaná el, ha megpróbálná kiírtani az ukránokat. Zelenszkij nem akarja, hogy népe a mártírok sorsára jusson, de ha Putyin ebbe az irányba gondolkodik, azzal végleges sebet ejtene minden orosz becsületén.

Zelenszkij mindenesetre úgy véli szemtől szembe tudnának megegyezni a kérdésekről, és szerinte a kompromisszum mindhárom félnek előnyös volna. Szerinte a Nyugat nem tud mit kezdeni az ukrán NATO csatlakozással jelenleg, az oroszok nem akarják a NATO terjeszkedést, ők maguk pedig biztonsági garanciákat akarnak, ezeknek pedig az a feltételen, hogy az orosz katonák kivonuljanak.

Alkotmányos védőkorlátok



A népszavazás egyébként mindenképpen fontos volna egy ilyen jellegű kompromisszumhoz, ugyanis Ukrajna alkotmányában kifejezetten benne van, hogy az elnöknek törekednie kell a nyugati integrációra, így kiemelten a NATO és az Európai Uniós tagságra is. Ezeket a kötelezettségeket, még ha akarná sem lenne logikus feloldani Zelenszkijnek, így ennek megkérdőjelezésében továbbra is csak a propagandagépezetére számíthat az orosz elnök.

Az orosz fél egyelőre nem kommentálta érdemben az népszavazási feltételt. Putyin szóvivője Dmitrij Peszkov még decemberben az orosz TASZSZ-nak azt nyilatkozta érdekes lenne egy népszavazás, és az is hogyan szövegeznék azt, de a mostani hírhez egyelőre csak annyit fűzött, hogy nem várható a tárgyalási feltételek nyilvánosságra hozása. elmondta, hogy az ukrán fél tisztába van vele mit akarnak az oroszok, és örömmel venné, ha nagyobb felgyorsulna a kommunikáció a részükről.

