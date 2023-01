Filmekben korábban gyakran láthattuk, hogy akár dollármilliárdokat utal valaki laptopjáról, és pár másodperc múlva az már a fogadó félnél van. Ez utópiának tűnt, majd megjelentek a fintech cégek, melyek ma már többnyire banki formában működnek, és ezt a lehetőséget kínálták teljes működési területükön, saját rendszerükön belül.

Lomha nemzetközi bankrendszer

Ez már egy nagy előrelépés, és a bankok igyekeztek lépést tartani a fintech cégekkel, de nem kevés akadályba ütköztek ennek során. Technikailag ugyan ma már lehetséges minden műveletet másodpercek alatt lebonyolítani, ahogy ez például a kártyás fizetéseknél, online tőzsdézésnél zajlik, a bankrendszer azonban régebben jött létre, és nehéz úgy modernizálni világszerte, hogy ugyanaz minden fizetésnél megvalósuljon.

Azonnali fizetés

Sok országban kidolgozták és bevezették az azonnali fizetés rendszerét, amire nálunk is sor került immár közel 3 évvel ezelőtt, 2020, március 2-án, 10 millió forintos limitösszeggel. Ez országon belül is forintban megoldott lényegében minden problémát, ráadásul már nem csak bármikor, éjjel-nappal, hanem bárhonnan is megtehetjük ezt, mivel lehetővé teszi a mobiltelefonos bankolás. Más devizanemben viszont nem azonnal zajlik a művelet itthon sem.

Európában gyorsabb

Igen ám, de mi a helyzet, ha másik országba utalunk, vagy külföldről utalunk itthoni számlánkra? Sajnos ebben az esetben a hagyományos bankrendszerben nincs azonnali lehetőség, ugyanakkor az Európai Unió és néhány ország (Norvégia, Svájc, Izland és az Egyesült Királyság) létrehoztak egy majdnem azonnali fizetési rendszert, amennyiben az utalás euróban történik.

A rendszer a SEPA (Single Euro Payment Area) nevet viseli, hasonló ahhoz a fizetési rendszerhez, ami az azonnali fizetési rendszer előtt nálunk volt általánosan érvényben: 1-2 óránként zajlik egy utalási ciklus munkaidőben, így ennyi az utalási idő. A SEPA kötelezően csak másnapi érkeztetést ír elő, de a gyakorlatban, ha munkanap délután 2-ig elindítjuk az utalást elektronikus úton, akkor az rendszerint napon belül megérkezik.

Levelező bankok

Ezen a rendszeren kívül az Európai Unióban csak annyi megkötés van, hogy két munkanapon belül kell az utalásnak megérkezni, ami nem mondható túl gyorsnak. Más országok esetében a gyakorlatban ugyancsak legfeljebb két nap alatt lezajlanak az utalások, ez azonban már 20 éve is így volt, nem történt sok előrelépés.

Ennek oka, hogy az elektronikus hálózatok előtti időszakban a világ bankrendszere úgy működött, hogy voltak egymással kapcsolatban álló bankok (levelező banknak hívták őket, utalva a kezdeti módszerekre). Ha egy banknak nem volt közvetlen kapcsolata egy másikkal, olyan bankot kellett bevonnia köztes állomásként, amelyiknek igen. Ez a rendszer lényegében még ma is létezik, bár azért könnyebb a bankok közti forgalom, de most is előfordul, hogy 3-4 bankon is keresztülmegy az utalás, mire célba ér.

Gyorsítási lehetőségek

Hogy ebben mikor lesz változás, egyelőre nem lehet tudni, a technikai lehetőségek adottak a fejlesztéshez, és a fintech cégek ki is kényszeríthetik a versenyt. Ők ugyanis rugalmasak: sok országban üzemelnek, mindenhol egy helyi bankkal vannak kapcsolatban, és megoldják, hogy akár több országbeli bankszámlaszámunk is lehessen az adott ország devizájában, mindezt egy alkalmazáson belül, így az adott országban érvényes leggyorsabb utalási módszert alkalmazhassuk.