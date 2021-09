A hétvégi németországi választásokon várható baloldali fordulatra egyre több tehetős német család kezdte meg vagyona egy részének Svájcba menekítését - írja bankárokra és adótanácsadókra hivatkozva a Reuters. Ennek oka, hogy sokak szerint egy a balközép szociáldemokrata SPD-ből, a radikálisabb baloldali Linke-ből és a Zöldekből álló kormány esetén hamar napirendre kerülne a vagyonadó és az örökösödési adó szigorítása.

A szupergazdagok számára ez meglehetősen forró téma; a vállalkozó családok nagyon figyelnek a várható változtatásokra - mondta a hírügynökségnek egy német adótanácsadó, akinek svájci érdekeltségei is vannak. A nagy érdeklődés azt is mutatja, hogy Svájc még mindig megőrizte imázsát, mint olyan biztos hely, ahová vagyonokat lehet kimenekíteni, annak ellenére, hogy az ország az elmúlt években jó néhány olyan lépés megtételére kényszerült, mely e nimbuszt rombolta.

Nincs a földön még egy olyan ország, ahol több offshore eszköz lenne. Ezek beáramlása 2020-ban is csak gyorsult, amiből elég sokat tudtak profitálni az olyan nagybankok (is), mint a UBS, a Credit Suisse vagy a Julius Baer. Ez azt bizonyítja a leginkább, hogy az ország hírnevét - mint: a biztonságos menedék - sikerült megőrizni az elmúlt évek geopolitikai viharai közepette, valamint a Covid-19 járvány hatásai ellenéte is.

Svájba vándorolnak

A Nemzetközi Elszámolások Bankja (BIS) adatai szerint az idei első negyedévben a német háztartások cégek által Svájcban elhelyezett betétek nagysága 5 milliárd euróval emelkedett, 37,5 milliárd euróra. S ez az adat csak a betétekről szól, nem tartalmazza a részvényeket, kötvényeket és más pénzügyi befektetési termékeket sem. Ennél frissebb adatok jelenleg nem állnak rendelkezésre, azonban bennfentesek elmondása szerint ez a beáramlás azóta is folytatódott. Az egyik svájci nagybank veterán privátbankára az mondta, hogy az elmúlt három hónapban az átlagosnál jóval nagyobb összegek érkeztek hozzájuk a német ügyfelektől.

Nagyon sok vagyonos ember, különösen a vállalkozók tartanak a baloldali fordulattól Németországban, a választások kimenetelétől függetlenül is - mondta a Florian Dürselen, az LGT privátbank vagyonkezelési üzletágának vezetője a hírügynökségnek. Egy vezető svájci bankár pedig arról beszélt, hogy személyesen ismer nagyon sok olyan német vállalkozót, akik szeretnének máshol is bázist kiépíteni, ha "nagyon balra fordulnának a dolgok" Németországban.

A jelenleg legnépszerűbb párt, az SPD az összefoglaló szerint bevezetné a vagyonadód és növelné az örökösödési adó mértékét is, miközben a potenciális koalíciós partnerként emlegetett zöldek még agresszívabban adóztatnák meg a vagyonokat. Mindketten arra készülnek, hogy a magasabb jövedelmi kategóriákban emelik a jövedelemadó mértékét,, azonban a befektetési eszközök, vagyonelemek megadóztatása szakértők szerint több bevételt eredményezne.

Alacsonyabb adókulcs: a külvárosban

A megkérdezett adótanácsadók egyre nagyobb érdeklődésről számoltak be az ügyfelek részéről, s számos olyan esetről, amikor a német vállalkozó svájci cégen keresztül történő befektetéssel és különböző eszközök Svájcba transzferálásával próbált meg felkészülni a várható fejleményekre. Ugyanakkor egyszerűen pénzt átutalni egy svájci bankszámlára ma már nem nagyon segít elkerülni az otthoni adózási kötelezettséget. A hatalmas nemzetközi nyomásnak engedelmeskedve a svájci bankok ma már az adatok többségét megosztják a többi ország adóhatóságaival.

A nemzetközi pénzügyekért felelős államtitkárság szóvivője szerint bár Svájcot, mint pénzügyi központ továbbra is a stabilitás, a jogbiztonság és a pénzügyekhez való hozzáértés magas foka jellemzi, nem nyújt védelmet az adózás ellen.

Az LGT bankára, Dürselen ennek ellenére úgy gondolja, továbbra is jelentős összegű eszközök fognak Svájcba áramlani. Elmondása szerint nemrég beszélt olyan német vállalkozóval, aki attól tart, hogy Németországban hamarosan a külföldi eszközök és tranzakciók megadóztatása kerül napirendre. Egy helyi svájci politikus pedig arról beszélt, hogy az utóbbi időben mintegy tucatnyi olyan német vállalkozóval beszélt, aki Zürich valamelyik alacsonyabb adókulcsokat alkalmazó külvárosába költözne.