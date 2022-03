„Szívünk azokkal az emberekkel van, akik az ukrajnai tragikus események áldozatai” - áll a Coca-Cola Company közleményében, amiben azt írják, hogy továbbra is figyelemmel kísérik és értékelik a helyzetet, és körülmények alakulását.

A McDonald's-hoz hasonlóan a Coke-ra is nagy nyomás nehezedett az elmúlt napokban, hogy legalábbis szüneteltetesse oroszországi tevékenységét.

A PepsiCo több mint hatvan éve van jelen az orosz piacon, a hidegháború csúcspontján lépett be a piacra - írta a PepsiCo vezérigazgatója, Ramon Laguarta közleményében. Most felfüggesztik a Pepsi-Cola és más italmárkáik, köztük a 7Up és a Mirinda értékesítését, továbbá a tőkebefektetéseket, a reklám- és promóciós tevékenységeket is Oroszországban. A vállalat több millió dollárral támogatja a menekültek ellátását és segélyszervezeteket.

Kedden korábban a McDonald's és a Starbucks is bejelentette, hogy ideiglenesen bezárják éttermeiket illetve kávézójukat. A McDonalds's összesen 850 éttermet zár be szerdától, és a Starbucks is minden oroszországi üzleti tevékenységét felfüggeszti, beleértve termékeinek szállítását is - írja a CNBC-re hivatkozva a 444.hu.

A Starbucks tájékoztatása szerint a vállalat mintegy 130 kávézót üzemeltet Oroszországban egy kuvaiti konglomerátumon keresztül. A cég felajánlotta, hogy az Oroszországban szerzett teljes bevételét humanitárius segítségnyújtásra fordítja Ukrajnában - írta az MTI.

