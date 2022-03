A Wall Street Journal (WSJ) belsős információk alapján írta meg, hogy az Amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) bennfentes kereskedés gyanújával kezdett nyomozni Barry Diller(FOX alapító, IAC és Expedia fejes), mostohafia Alexander von Fürstenberg, és fiatalkori kollégája David Geffen(Dreamworks alapító, zene mogul) után. A három férfi nagy értékben vett opciókat Activision-Blizzard részvények majdani megvásárlására, ami már jelen pillanatban is 60 millió dolláros (jelenlegi árfolyamon közel 21 milliárd forint) hasznot jelentene számukra.

A gyanú többek között azért is állja meg a helyét, mert az Activision-Blizzard élén álló Bobby Kotick "régi jóbarátja" az üzletet nyélbe ütő Barry Dillernek, akivel például a Coco-Cola igazgatóságában is dolgoztak közösen. A tavaly napvilágot látott, Blizzardon belüli zaklatásos botrányok kapcsán, Kotick többször elő lett véve, de azért is volt már célkeresztben, mert 2020-ban egy másik cégén keresztül, republikánus politikusok kampányát támogatta jelentősebb összegekkel.

Féláron adták a játékrészvényt

Dillerék január 14-én szereztek opciókat arra, hogy 40 dolláros áron vásárolhassanak az Activision-Blizzard részvényeiből, amire a lehetőségük egészen jövő év januárjáig fenn is áll. Akkoriban a cég papírjaihoz darabonként 63 dolláros ár körül lehetett hozzájutni, így már a megköttetés pillanatában remek hasznot termelt volna az üzlet. A három nappal később érkező Microsoft felvásárlás hírére azonban jelentősen megnőtt a játékcég értéke.

Kotick 2021 november közepén, egy újabb botrány után döntött a cégeladásról, pedig addig úgy nézett ki ragaszkodik az Activision-Blizzardhoz, derül ki a Puck cikkéből. Microsoftos régi barátja, Phil Spencer azután kereste meg az vételi ajánlattal, miután cége elítélte a Blizzard vezetőségét, és ezzel együtt Kotickot is, amiért állítólag megpróbálták elásni a régóta tartó zaklatásos botrány durvább részleteit.

Tüntető Blizzard alkalmazottak, 2021 (forrásÍ: AFP)

Két hónappal később, és Dillerék megegyezése után 4 nappal, Január 18-án érkezett a bejelentés, miszerint az Xbox-ot is tulajdonló Microsoft, közel 69 milliárd dollárért (jelenleg 23,6 ezermilliárd forint) veszi meg az Activision-Blizzardot. Ez a magyar GDP nagyjából 40 százalékával egyenlő, hasonló értékű felvásárlásra, sosem volt ez előtt példa a játékiparban. Eszerint a cég részvényeihez, darabonként 95 dolláros áron jutna hozzá a Microsoft, ami egyből megdobta piaci értékük is. A bejelentés napját 26 százalékos emelkedéssel, 82 dollár felett zárták a játékkiadó részvényei.

Jókor, jó időben

A jelek szerint Diller és társai körülbelül 108 millió dollárt (37 milliárd forint) költöttek arra, hogy megszerezzék a jogot 4,12 millió részvény megvásárlására. A jelenlegi árfolyamon az opciók értéke most körülbelül 168 millió dollár (57,5 milliárd forint) körül mozog, de ez tovább fog emelkedni, ha az ügylet tényleg a megadott 95 dolláros részvényenkénti áron zárul le. A Microsoft szerint, ez valamikor az év közepe utánra várható, és ha Dillrék kivárnak, akkor nyereségük meghaladhatja a 100 millió dollárt (34,5 milliárd forint) is.

A WSJ informátora szerint, a tőzsdefelügyelet elsősorban azért értesült a lehetséges bennfentes kereskedésről, mert Diller az opcióvásárlást a JPMorgan Chase befektetési bankon keresztül intézte. Azonban a JPMorgan egy korábbi ügye miatt, 2020 szeptemberétől számított 3 évig köteles jelenteni minden gyanúsabb ügyet a hatóságoknak, így a SEC már a Microsoft bejelentés másnapján értesült a lehetséges törvényszegésről.

Barry Diller (forrás: AFP)

A hármas másik két tagját nem érte el se a WSJ, se a Reuters, de a 80 éves Barry Diller megerősítette, hogy a hatóságok fölvették vele a kapcsolatot, és nyomoznak az ügyben. Szerinte nevetséges gondolat, hogy a bejentés előtt néhány nappal üzletelt volna, és egyszerűen arról volt szó, hogy szerintük alulértékelt volt a játékkiadó, emiatt számítottak arra, hogy magánkézbe kerül, vagy fölvásárolják.