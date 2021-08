Amíg idén a HUPX nevű magyar tőzsde oldalán szereplő, júniusi adat átlaga megawattóránként (MWh) 77,9 euró, addig a tavalyi év hasonló szakában az áram átlag 29,97 euróért kelt el ugyanott - írta a napilap.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) júniusi piaci jelentése az áremelkedést az anyag a magas "tényezők" mellett a gazdasági növekedéssel, a hőhullámmal, a külföldről behozott áram drágulásával, a visszaeső német szélerőművi termeléssel, valamint a hazai és balkáni keresletemelkedéssel magyarázza.

Még borúsabb a kép annak tudatában, hogy közben számos árcsökkentő tényező is érvényesült. A cseh, szlovák, magyar, román és egyes nyugati piacok összekapcsolása javította a határkeresztező vezetékek kihasználtságát és tavaly júniushoz képest a naperőművek termelése is megkétszereződött. A június végi hőhullám idején a hazai tőzsde az irányadó németnél MWh-nként akár 18-20 euróval is drágábbnak bizonyult. Az osztrák határon jelentkező szűkösség mellett egyes időszakokban az áprilisban kibővített szlovák határmetszék is kevésnek bizonyult. A 78 eurós júniusi átlagárak közepette három olyan nap is akadt, amikor a kurzus átlépte a 100 eurót is.

A tőzsdei áramárak elvileg nem befolyásolják a hazai lakossági tarifákat, mert azokat a kormány 2014 óta változatlanul tartja. Inkább az a kérdés, hogy milyen hatást gyakorol az ágazatra az így esetlegesen kialakuló hiány - vélik szakértők.