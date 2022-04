Az Accor nyitva tart Oroszországban de "nem fizet adót"

Az Accor francia szállodacsoport nem távozik Oroszországból, továbbra is nyitva tartja szállodáit Ukrajnában és Oroszországban is, mert ott "rendkívül értékes, sőt, nélkülözhetetlen" szolgáltatásokat nyújt - jelentette be Sébastien Bazin vezérigazgató szombaton a France Inter rádióban, hozzátéve, hogy nem járul hozzá az orosz háborús erőfeszítésekhez, mert "nem fizet adót" Oroszországban.