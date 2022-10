„Ez a 134 millió eurós intézkedés lehetővé teszi, hogy Németország segítse a BASF-et a megújuló hidrogén előállítási kapacitásainak növelésében, és ezáltal hozzájáruljon a vegyipari értéklánc és a közlekedési ágazat zöldebbé tételéhez” – indokolta meg Margrethe Vestager versenyjogi biztos, hogy az Európai Bizottság miért engedélyezi a berlini kormánynak, hogy támogassa fejlesztést.

„A ma jóváhagyott intézkedés emellett segít Németországnak abban is, hogy a REPowerEU-tervvel összhangban kiváltsa a fosszilis alapú hidrogént egy nehezen szén-dioxid-mentesíthető iparágban, és csökkentse az importált fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségét” – mondta Vestager, utalva az EU új energiaprogramjára, amelyet Oroszország ukrajnai invázióját követően indított el, és amelynek célja az energiatakarékosság, az orosz fosszilis tüzelőanyagok diverzifikálása és az azoktól való függőség csökkentése, valamint a zöld kutatás egyes területeinek felgyorsítása. Erről végül kedden meg is állapodtak az uniós pénzügyminiszterek, bár sok kompromisszumot kellett kötni, amelyben épp a német kormány volt a legnagyobb kerékkötő, de Varga Mihály is több kifogást emelt.

Jöhet a hidrogénüzem

A finanszírozás egy nagyméretű elektrolizáló építését és telepítését támogatja a BASF ludwigshafeni vegyipari létesítményében. Ez a vízből a hidrogén és az oxigén alkotórészeit választja majd ki. Annak érdekében, hogy az energiaigényes folyamat szén-dioxid-kibocsátása csökkenjen, a berendezés kizárólag megújuló energiaforrásokból származó villamos energiával működik majd – számolt be a DW.

A létesítmény 2025-ben kíván üzembe állni, és 2025-től évente mintegy 5000 tonna megújuló hidrogént és 40 000 tonna oxigént kíván előállítani. A létesítmény célja, hogy a tervezett 15 éves üzemidő alatt nagyjából félmillió tonna szén-dioxid kibocsátásának megelőzése.

A BASF elsősorban azért érdekelt a zöldhidrogén előállításában, mert a vegyipar különböző célokra - például ammónia előállítására és a finomítóiparban - támaszkodik a gázra. A ludwigshafeni üzemben esetlegesen keletkező hidrogénfelesleget olyan projektekhez használnák fel, mint például a hidrogénüzemű buszok és vonatok meghajtása Németországban – közölte az EU.

A tárolás és a szállítás hasonlóan nehézkes a földgázéhoz, mivel a hidrogén sűrűsége nagyon alacsony, ami azt jelenti, hogy sűríteni kell, és könnyen kiszabadulhat.

Globálisan is ez a fordulat jön

„A vegyiparban kezdeményezett vagy bejelentett hidrogénprojektek növekvő száma jól jelzi a hidrogén iránti érdeklődést, és hangsúlyozza az azonnali cselekvés sürgetését” – írta a Deloitte a 2021-es, A hidrogénben rejlő lehetőségek a vegyipar számára című jelentésében. Az Európán kívüli országok is felzárkóznak a hidrogénstratégiák és -projektek hivatalossá tételéhez, Kínában pedig a hidrogén iránti kereslet 2050-re várhatóan eléri az évi 60 millió tonnát.

A világ nagy része most hasonló projekteket folytat, és a kormányok és az iparági bennfentesek jelentős gazdasági és ökológiai hatékonyságnövekedést remélnek az elkövetkező években.

Az Egyesült Államok például júniusban elindította a Hydrogen Energy Earthshot nevű politikáját, amelynek célja, hogy egy évtizeden belül 80 százalékkal csökkentse a zöld hidrogén költségeit, olyan új keletű módszereket vizsgálva, mint az elektrolízis. Németország és Kanada Olaf Scholz kancellár augusztusi látogatásakor zöldhidrogénről szóló megállapodást írt alá.

Érthető, hogy az Európai Bizottság engedélyt adott a BASF-nak

Az Európai Bizottság, amely megvétózhatja vagy módosíthatja a kereskedelmi ágazatban nyújtott állami támogatások többségét, ha úgy ítéli meg, hogy a tevékenységek ellentétesek az uniós szabályokkal, többek között a tisztességes versenyre vonatkozó szabályokkal, hétfőn egy sor olyan tényezőt sorolt fel, amelyek hozzájárultak a jóváhagyáshoz.

A Ludwisghafenben megvalósuló projekt a Bizottság szerint "egy innovatív technológia korai alkalmazói közé tartozik az ágazatban".

Vestager hivatala szerint a támogatásnak ösztönző hatása is lesz, mivel a kedvezményezett az állami támogatás nélkül nem hajtaná végre ugyanolyan mértékben a megújuló hidrogénnel kapcsolatos beruházásokat. Brüsszel szerint a versenyre és a kereskedelemre gyakorolt bármilyen hatás korlátozott lesz, a javasolt összeg megfelel a projekt költségeinek, és megjegyezte, hogy amennyiben a vállalkozás váratlanul jövedelmezőnek bizonyulna, olyan mechanizmusok vannak érvényben, amelyek révén a BASF részben visszatéríti a német adófizetőknek.

„A támogatás olyan pozitív hatásokkal jár, amelyek meghaladják az EU-n belüli verseny és kereskedelem esetleges torzulását” – zárta a Bizottság.