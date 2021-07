A hírt, miszerint Michael Lohscheller nevezik ki a VinFast Global autóipari részlegének vezérigazgatójává, maga a vietnami cég közölte. Ő lesz a felelőse a VinFast működésének és világhírűvé tételének.

Lohscheller, aki több mint két évtizedet lehúzott a hagyományos autóiparban, most egy Vietnamban jól ismert, feltörekvő cég vezetője lett. Egy olyan vállalaté, amely et csak 2017-ben alapítottak, de amelynek születésénél a Pininfarina, a BMW és Magna Steyr is bábáskodott.. A VinFast jelenelg az intelligens elektromos autózást tartja a célkeresztjében.

QP | Quality Placement

Kapcsolódó Megszűnik az Opel Astra gyártása Lengyelországban

A Vinfast a legelső vietnámi autógyártó, mely globális értékesítési célokat tűzött ki maga elé, és ennek megvalósításában fontos szerepet szán Lohschellernek. – ő fogja irányítani a márka tevékenységét Vietnámban, az Egyesült Államokban, Kanadában, Franciaországban, Németországban, és Hollandiában, illetve: különös figyelmet fordítva az észak-amerikai és európai terjeszkedésre. A jövőbeni tervek azonban nem csupán a növekedésről szólnak, Lohscheller abban is kulcsfigura lesz, hogy a VinFast globális, okos elektromosautó-gyártó vállalattá váljon.