A Duke Energy 2030-ra megduplázza a megújuló energia kapacitását - közölte a Renewable Energy World azzal, hogy az amerikai energetikai óriásvállalat 2035-ig teljesen leállítja a szénből előállított áram-termelést.

Lynn Good vezérigazgató mindezt azt követően jelentette be, hogy kiderült: a Duke Energy 63 milliárd dollárnyi tőkét mozgósít a következő öt évben az infrastruktúrájuk korszerűsítésre. Ebből mintegy 50 milliárd dollárt a cég várhatóan villamos energia hálózat korszerűsítésébe fektet, illetve a nulla (vagy a jelenleginél radikálisan alacsonyabb) szén-dioxid-kibocsátású termelőerők létesítésére fordítja.

A lap értesülései szerint Lynn Good egy céges, belsős videó-értekezleten arról is beszélt, hogy a Duke a jelenlegi 10 GW méretű szél-, és napenergia termelő kapacitását 2030-ra 24 GW-ra növeli majd. Ezzel egyidőben a cégvezető azt is bejelentette, hogy 2035-ig minden szénerőművét leállítja.

A Duke Energy február 10-én jelentette be, hogy 2010 óta 56 szénerőművi blokkot állítottak le, ezek összteljesítménye mintegy 7,5 GW - ennyi termelőkapacitást vontak ki az erőművi portfolióból. - A szén gyors fokozatos kivonása nemcsak a környezet számára jó, hanem a Duke Energy üzletének is - értékelte Billy Pizer, a Resources for the Future non-profit szervezet felelős alelnöke.