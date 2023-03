A biztosítói tranzakciók szempontjából is döntő a külső a környezet: a járvány, a háború és a válság érthető módon befolyásolta a piacot. A kiszámíthatóság eltűnt, megjelent a kétszámjegyű infláció, amire a központi bankok kamatemelésekkel reagáltak. Nálunk még erősebb volt ez a folyamat, így igen magas lett a jegybanki alapkamat, akárcsak az állampapírhozamok.

Működési környezet, biztosítói penetráció

Ilyen környezetben sokkal nehezebbé vált a biztosítási szektor helyzete, ezzel együtt a 2020-as visszaesést 2021-re kiheverte a piac, az élet-üzletág stagnált, a nem-élet üzletágban jelentős élénkülés következett be. Ez Európában is így alakult általában, viszont a díjbevétel emelkedése nem emelte érdemben a penetrációt, azaz a biztosítói díjbevételek GDP-hez viszonyított arányát.

A penetrációban egy kivétel Szlovénia, ahol van egy kötelező magánegészségbiztosítási rendszer, így jóval magasabb az érték. Magyarországon és Lengyelországban 2022-ben visszaesés következett be, amihez nálunk a különadók nagymértékben hozzájárultak. A díjbevételek emelkedése lényegében csak az infláció követését jelzi.

Tranzakciók a térségben

Térségünkben viszonylag sok biztosító működik, így van még tere a felvásárlásoknak, kivétel Szlovákia, ahol összesen tíz biztosító tevékenykedik. Korábban, a rendszerváltás után aranybányának tekintették régiónkat, ezért szinte minden komolyabb szereplő megjelent, ugyanakkor egy idő után néhányan távoztak, például az Axa.

Vagyis megkezdődött a piac konszolidációja, miután a gyors növekedés keretei kimerültek.

2021-ben 17 tranzakció zajlott, de nem minden esetben kizárólag biztosítótársaságról volt szó: voltak olyan esetek, amikor biztosítási brókercégeket vettek meg. 2022-ben már komoly csökkenés következett be a tranzakciószámban, óvatosak lettek a szereplők az orosz-ukrán háború miatt.

Lengyel piac, hazai helyzet

A nagy piacokon értelemszerűen több tranzakció van, így Lengyelországban zajlottak a legnagyobb felvásárlások. A legaktívabb vásárló a Vienna Insurance Group volt, őt követte az Allianz és a Generali. Eladói szintről legaktívabb a Munich Re és az Aegon volt. Ami a magyarországi tranzakciókat illeti: az állam volt komoly vásárló, miután azt a stratégiát követte, amit a bankszektorban is, vagyis növelni akarta a hazai és állami tulajdonosi arányt.

Magyarországon viszonylag sok biztosítónak van leányvállalata, a nagy szereplők ugyanakkor nem sietnek. Ha esetleg ki is vonulnának nem csak tőlünk, de a régióból is, nem most teszik, amikor a bizonytalanságok miatt nyomottabbak az árak. Türelmesek,

kivárják a gazdasági fellendülés időszakát, amikor sokkal jobb árat lehet kapni egy-egy leánycégért.