Az amerikai olajár hétfőn hét év óta először emelkedett 85 dollár fölé hordónként. A benzinárak továbbra is egyre magasabbra kúsznak, az elemzők szerint országosan megközelítik a 3,40 dollárt gallononként. A földgáz ára szintén az egekbe szökött, különösen Európában és Ázsiában, ami gyárak leállítását váltotta ki. Emiatt Stephen Schwarzman, a Blackstone vezérigazgatója kedden arra figyelmeztetett, hogy a magas energiaárak valószínűleg zavargásokat fognak kiváltani világszerte - írja a CNN.

"A végén valódi energiahiánnyal fogunk szembesülni. És ha hiány van, az többe fog kerülni. Valószínűleg sokkal többe fog kerülni [az energia]" - mondta a magántőke-milliárdos egy szaúd-arábiai konferencián.

"Világszerte nagyon elégedetlenek lesznek az emberek, különösen a feltörekvő piacokon, de a fejlett világban is" - mondta Schwarzman a Future Investment Initiative rendezvényen. A feltörekvő piacokon - így Magyarországon is - erőteljesen érződik a drágulás, köszönhetően annak is, hogy a fosszilis energiahordozók árát dollárban denominálják, amelyek az elmúlt időszakban erősen gyengültek a dollárral szemben.

"Ami akkor történik az az, hogy valódi zavargások lesznek. Ez kihívást jelent a politikai rendszerek számára, és ez az egész teljesen felesleges" - vélekedett az üzletember.

A Blackstone-t vezető milliárdos szerint a probléma egy része az, hogy a fosszilis üzemanyaggal foglalkozó vállalatok egyre nehezebben tudnak kölcsönt felvenni drága kitermelési tevékenységük finanszírozására, különösen az Egyesült Államokban. Új termelés nélkül pedig a kínálat nem fog lépést tartani a járvány után felfutó kereslettel.

"Ha megpróbálsz pénzt szerezni a fúrásokhoz, szinte lehetetlen hozzájutni ehhez" - mondta Schwarzman, hozzátéve, hogy ez "rendkívül széles körben" történik. Schwarzman felszólította a kormányokat, hogy állapodjanak meg a megújuló energiára való átállás szabályairól, hogy a társadalom sikeresen átvészelhesse az energetikai átmenetet.

A 74 éves Stephen Allen Schwarzman amerikai üzletember, befektető és filantróp. A Blackstone Group elnök-vezérigazgatója, amely egy globális magántőke-befektetési cég, amelyet 1985-ben alapított a Lehman Brothers korábbi elnök-vezérigazgatójával és Peter G. Petersonnal, az Egyesült Államok kereskedelmi miniszterével. Schwarzman rövid ideig Donald Trump elnök stratégiai és politikai tanácsadótestületének elnöke volt.

"Egyetértés van abban, hogy valamit tenni kell, de az, hogy hogyan jutunk el onnan, ahol ma vagyunk, egy zöld világba, teljesen meghatározatlan" - mondta a milliárdos.

Nemcsak a benzinárak kerülnek többe a fogyasztóknak a kútnál, hanem az amerikai kormány nemrégiben azt is előrevetítette, hogy az otthonok fűtési költségei is meredeken emelkedni fognak ezen a télen. A vállalkozásokat is sújtják a magasabb energiaárak. Magyarországon az Orbán Viktor vezette kormány arra hivatkozik, hogy a rezsicsökkentés megvédi majd a fogyasztókat. Hasonlóan Schwarzmanhoz, az Orbán-kabinet is a klímaválság miatt hozott szigorúbb szabályokat okolja az egekbe szökő árak miatt.

"A környezetvédelemmel kapcsolatos rövid távú politikák a szénhidrogének kínálatának korlátozását illetően energiainflációt hoztak létre, és ezzel még egy ideig együtt fogunk élni" - mondta a már említett Schwarzmannal egyetértve a BlackRock ügyvezetője, Larry Fink is a konferencián. Az energiaválság az egyik oka annak, hogy a BlackRock főnöke szerint az infláció nem csak rövid távú probléma, ahogyan azt a Federal Reserve és a Fehér Ház az idei év nagy részében állította. "Az infláció határozottan nem átmeneti" - véli Fink.