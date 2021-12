Hiába változtatta Metára a nevét a Facebook, a felhasználók egyre negatívabban állnak a techvállalathoz, sőt egyenesen az év legrosszabb cégének választották - írja a Forbes a 9to5mac cikke alapján.

A Yahoo Finance olvasói szavazatok alapján minden évben kihirdeti, hogy melyik volt az év vállalata és melyik az év legrosszabb cége. A Facebook a Yahoo felmérése szerint 50 százalékkal több szavazattal „nyert” mint a második helyezett Alibaba.

Külön érdekes, hogy a szavazáson a Facebook kapta a legtöbb kifejtős kommentet arról, hogy mi a problémája vele a felhasználóknak. Az 1541 válaszoló felhasználó a legkülönfélébb okokat sorolta fel, miért nem szereti Mark Zuckerberg cégét.

A Meta főként azért lett az év legrosszabb vállalata, mert a közvélemény egyre jobban elítéli a felület fiatalokra gyakorolt negatív hatásait. A szülők és a gyermekvédelmi szervezetek eddig is tiltakoztak a Facebook tulajdonában álló Instagram 13 év alatti gyerekeket célzó verziója ellen, 2021 szeptemberében a törvényhozók is felléptek ellene és szeptember végén le is állították a platform fejlesztését - írja a portál.