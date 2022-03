Az Egyesült Államok és szövetségesei szankciókat vetettek ki az orosz központi bankra, oligarchákra és tisztviselőkre, köztük magára Vlagyimir Putyin elnökre, és egyes orosz bankokat kizártak a SWIFT nemzetközi fizetési rendszerből. Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter és Emmanuel Macron elnök már múlt pénteken is kardoskodtak, hogy a legszigorúbb szankciókat vessék ki Oroszországra, amiért hadserege megszállta Ukrajnát. Le Maire azt is mondta, hogy "ha van egy atombombád, be kell vetned, a SWIFT-tiltás a pénzügyi atombomba".

Teljes körű gazdasági és pénzügyi háborút folytatunk Oroszország ellen - mondta már kedden Le Maire a France Info rádiónak. Az orosz gazdaság összeomlását fogjuk előidézni - tette hozzá, talán kissé eltúlozva a szankciók egyébként tényleg súlyos hatásait.

Medvegyev háborúval fenyegetett



Le Maire megjegyzéseire dühösen vágott vissza Oroszország korábbi elnöke és miniszterelnöke, Dmitrij Medvegyev, aki jelenleg az Orosz Föderáció Biztonsági Tanácsának elnökhelyettese. "Vigyázzanak a nyelvükre, uraim! És ne felejtsék el, hogy az emberiség történelmében a gazdasági háborúk elég gyakran váltak valódi háborúkká" - tweetelte Medvegyev.

Oroszország néhány hét alatt az emelkedő olajárakra tett jövedelmező fogadásból egy befektetésre alkalmatlan piaccá vált, ahol a szankciókkal megbénított központi bank, a nemzetközi fizetési rendszerből kizárt nagybankok és a pénzforgalmat elfojtó tőkekorlátozások miatt nem lehet befektetni. Az orosz rubel pedig 30-40 százalékkal gyengébb a dollárral szemben, mint múlt pénteken.

Kedden Oroszország közölte, hogy ideiglenes korlátozásokat vezet be az oroszországi eszközökből kivonulni kívánó külföldiekre, ezzel fékezve a szankciók miatt felgyorsuló befektetői exodust. A rubel értékvesztését ez, valamint a jegybank döntése, hogy 20 százalékra emeli az alapkamatot, most megmentette időszakosan a további elértéktelenedéstől az orosz fizetőeszközt.

Az Ukrajnával kapcsolatos legfontosabb híreket ezen a linken olvashatja.