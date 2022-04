A japán Toyota Motor autógyártó kifejlesztett egy hidrogéntároló modult, amely lehetővé teszi a tartály használatát az erre az üzemanyagra épített autókon kívül is - írta meg a PV Magazine.

Az autóipari tapasztalatokra épülő konstrukció méretben is, kapacitásban is tág határok között skálázható: a 70 MPa-os nyomásra tervezett tartály tárolókapacitása például 2,7 kg-tól 18,7 kg-ig választható, ennek megfelelően a tartálytömege 43 és 243,8 kilogramm közötti. Mindez lehetővé teszi, hogy a hidrogéntárolást az autóiparéhoz hasonló megoldásokkal a vasút, a hajózás vagy a rakodáskor használt járművek, gépek üzemeltetéséhez is használják.

Vagy akár az üzemanyagcellás generátorokra épített újgenerációs áramtermelő rendszerekre is kiterjessze. Úgy fejlesztették ki az új hidrogéntároló modult, hogy az megfeleljen ezeknek az igényeknek és bővítse a hidrogén felhasználási lehetőségeket - közölte a cég.

A modulok több biztonsági rendszert is tartalmaznak, amelyek automatikusan figyelik a modul működési állapotát.