Leállítja oroszországi tevékenységét az Ikea: üzleteit bezárta és leállítja beszerzését Fehéroroszországból is - írja a Forbes. "A háborúnak súlyos hatásai vannak az emberekre nézve, és komoly zavarokat okoz az ellátási láncban, valamint a kereskedelem több ágában is" - közölte a bútoráruházlánc.

Az Ikea ezért határozatlan ideig szünetelteni oroszországi és fehéroroszországi működését is. Ez vonatkozik az export is importkereskedelmükre is.

Az Ikea csoport részeként a "Mega" márkanév alatt működő oroszországi bevásárlóközpontok viszont továbbra is nyitva maradnak, hogy a helyi lakosok hozzáférhessenek az élelmiszerekhez és a gyógyszerekhez is - közölte az Ikea.

