"A Tesla gyára inkább hasonlít egy durva, archaikus építkezésre vagy egy diákszövetség klubjára, mint egy élvonalbeli vállalatra a progresszív San Francisco Bay Area szívében" - áll egy Alameda megyében benyújtott bírósági keresetben, amelyet Jessica Barraza, a Tesla kaliforniai Fremontban található gyárának jelenlegi dolgozója indított szexuális zaklatási ügyek miatt az e-autós cég ellen.

"A szexuális zaklatás mindent átható kultúrája, amely a szexista nyelvezet és viselkedés napi szintű áradatát foglalja magában, beleértve a gyakori tapogatást a gyárban, ismert a felügyelők és a vezetők előtt, és gyakran ők követik el ezeket a tetteket" - idézi a Business Insider a Barraza által beadott kereset részleteit.

A gyár jelenlegi dolgozója szerint Elon Musk cége "rémálomszerű" munkakultúrát tart fenn. A bírósági dokumentumokban Barraza, aki az éjszakai műszakban dolgozik, azt mondta, hogy folyamatosan szexuális zaklatásnak volt kitéve a munkatársak és a felettesek részéről, kéjes megjegyzések és kéretlen fizikai érintések formájában.

Barraza keresete szerint három éven keresztül tűrte a zaklatást, és többször is jelentette a problémákat a Tesla humánerőforrás-osztályának, de eredménytelenül. "Amennyire Barraza tudta, a Tesla semmit sem tett az eset kivizsgálása vagy kezelése érdekében" - áll a keresetben.

A nő és ügyvédei szerint a Tesla törvényt sértett azzal, hogy az incidensek ismerete ellenére nem akadályozta meg a szexuális zaklatást az üzemben.

A 38 éves nő több olyan esetet is részletezett, amikor a munkatársak engedély nélkül fogdosták a hátsóját, de olyan panasszal is élt, hogy egy férfi munkatárs a combjai közé dugta a lábát. Az incidensek miatt Barraza nem érezte magát biztonságban a gyárban, és a perirat szerint ez pánikrohamokat váltott ki belőle.

"Most már fél egyedül lenni nyilvános helyeken, olyan férfiak közelében, akiket nem ismer. Az orvosa kiiratta a munkából, gyógyszereket szed és terápiára jár, és már nem ugyanaz az ember, aki volt" - ismertetik a zaklatások hatását a keresetben.

Az ügyvédek kártérítést kérnek Barraza számára, valamint bírósági végzést a gyárban történő zaklatás megszüntetésére. A nő állítja, meg akarja védeni magát és női kollégáit a jövőbeni zaklatástól. A The Washington Postnak elmondta, hogy Elon Musk vezérigazgató hozzájárult a mérgező munkahely kialakulásához, utalva Musk egy nemrégiben megjelent tweetjére, amelyben azt mondta, hogy egy "Texas Institute of Technology & Science" alapítását tervezi, és "TITS"-nek nevezné el. De a Tesla-modellek neveit - S, 3, X és Y - is direkt így válogatta össze Musk, hogy összeolvasva az jöjjön ki: SEXY.

A Washington Post szerint a Fremont gyárban dolgozó három jelenlegi és volt Tesla-munkás megerősítette Barraza több beszámolóját, és ők is tanúi voltak vagy tapasztaltak szexuális zaklatást a telephelyen.

"Ez nem mutat jó példát a gyár számára - szinte olyan érzetet kelt, mintha ... 'ő tweetel róla, tehát rendben kell lennie'" - mondta a Postnak a perre menő áldozat.

Musk és a Tesla nem reagált még a bírósági eljárásra és a vádakra.