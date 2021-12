Az HBO várhatóan a kétpólusú politika és a globális cégvilág harcaként mutatja be koronavírusjárvány leküzdésére hivatott, új típusú oltóanyagok fejlesztésének történetét. A „The First Shots” elnevezésű limitált filmsorozat alapja Brendan Borell azonos című könyve, a szereplőválogatás is elkezdődött – derül ki a Complex híréből.





A széria fókuszában a jelek szerint az amerikai események állnak, a tudósnők és a döntéshozó férfiak együttműködését mutatja be: Karikó Katalin korábban arról nyilatkozott, hogy az Egyesült Államokban a mellőzöttség közepette és komoly nehézségek árán folytatta a kutatómunkát. Az amerikai elnökök közül Donald Trump is szerepet kap a filmben, Jared Leto megformálásában.





Gyártócégek a reflektorfényben





A Szegedi Tudományegyetem kutatóprofesszorának szerepére Sarah Paulsont, az Emmy- és Golden Globe-díjas amerikai színésznőt választották. Mellette feltűnik majd Kizzmekia Corbett amerikai vírusimmunológus, valamint Sarah Gilbert, az Oxfordi Egyetem kutatójának alakja is, mivel a három tudósnőt a világjárványhoz kötődő munkájukon kívül néhány közösen elnyert elismerés is összeköti. Feltűnik majd az amerikai elnökök ismert tanácsadója, Anthony Fauci virólógus is, aki a Nemzeti Allergia- és Fertőző Betegségek Intézetének (NIAID) igazgatója.





Valamint az üzleti világból a Pfizer és a Moderna vezérigazgatói is szerepet kapnak, amivel az új típusú vakcinákat gyártó vállalatok játszmái is a cselekmény középpontba kerülhetnek. Az mRNS-alapú orvosi technológia kifejlesztését megalapozó biokémikus, Karikó Katalin egyébként a múlt héten újabb kitüntetést vehetett át, ezúttal Los Angelesben az 2021-es Golden Plate Awardot.