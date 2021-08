793 millió eurós nettó eredményt ért el a második negyedévben a KBC csoport, ami csaknem a négyszerese az egy évvel korábbinak - tette közzé a belga pénzügyi cég, amely Magyarországon a K&H csoport révén van jelen. Teljes sebességgel folyik a lakosság beoltása sok országban, bár az elővigyázatosság még mindig a legfontosabb faktor, sokan várják már a közösségi tevékenységek újraindulását és a gazdaság fellendülését - írta Johan Thijs, a KBC elnök-vezérigazgatója a negyedéves eredményt összefoglaló közleményben.

A koronavírus-járványban a bank igyekezett a kormányokkal összefogva segíteni a lakosságot, ennek érdekében különféle intézkedéseket hoztak, ezek egyike volt a törlesztési moratórium. A járvány mellett súlyosan érintették a csoport ügyfeleit az elmúlt hetek extrém időjárásból fakadó katasztrófái, Csehországban tornádó okozott károkat, Belgiumban pedig hatalmas árvizek pusztítottak. A KBC együttérzéséről biztosította az érintetteket. A korábban elkülönített céltartalékok egy részét sikerült így is felszabadítani a csoportnak, amely igen erős tőkemegfelelési mutatóval büszkélkedhet. Ezért a társaság igazgatósága osztalékfizetést tervez novemberre, a 2020-as év után részvényeként 2 eurót, amit megfejel az idei töredék pénzügyi év után további 1 euróval.

A magyar moratórium nem EBA-kompatibilis

A beszámolóból kiderül, hogy a bankbiztosítási üzletág minden piacon jól teljesített. A nettó kamateredmény is nőtt tavalyhoz képest 1 százalékkal, az első negyedévhez képest pedig 2 százalékkal. Az állományok is nőttek mind a betéti, mind a hiteloldalon még úgy is, hogy a most publikált adatok nem tartalmazzák az OTP Banka Slovensko megvásárlásának hatását.

Összesen 12,7 milliárd eurónyi hitel van most moratóriumban a KBC-nél, a jelentés megjegyzi, hogy ebben vannak az Európai Bankhatóság (EBA) követelményeinek megfelelő felfüggesztés alatt álló kölcsönök is, de a magyarországi moratórium nem felel meg az EBA elvárásainak. A moratóriumos hitelállomány döntő része már lejárt, június végére a volumen 95 százalékkal csökkent. Az EBA elvárásainak megfelelő moratóriumban részt vett hitellel rendelkező adósok 97 százaléka újra fizeti a hitelét.

A nettó kamat- és jutalékeredmény 2 százalékkal nőtt a az első negyedévhez képest, és 16 százalékkal ugrott meg a tavalyi második negyedévhez mérten. Ennek legfőképpen a vagyonkezelési és banki üzletágba befolyó díjak növekedése volt az oka. A költségek is nőttek 5 százalékkal negyedéves és 7 százalékkal éves alapon. Ebben voltak olyan extra tételek is, mint például az alkalmazottaknak fizetett prémium, amit a járványhoz kapcsolódóan adott a cég, de devizapiaci árfolyamhatások és a szlovák OTP Bank konszolidációja is befolyásolták a költségeket.

A negyedév során 130 millió eurónyi céltartalékot tudott felszabadítani a csoport az első negyedéves 76 millió euró után. Tavaly a második negyedévben 845 millió euró céltartalékot képeztek a koronavírus-járvány várható negatív hatásai miatt.