A futballklub jelenlegi tulajdonosa, a belga Roderick Duchatelet mindig is megosztotta a szurkolókat, ez többek között az általa bevezetett címer ügyében is érzékelhető volt. Ráadásul most kifejezetten rosszul szerepel a labdarúgó NB I-ben a csapat, öt forduló alatt mindössze két pontot szerzett, ez nyilván nem tett jót a tulajdonos népszerűségének – írja az Infostart.

A Blikk arról ír, hogy Duchatelet hónapok óta tárgyalásban áll egy kínai vállalkozással, s a megállapodás hamarosan megszülethet a két fél között. A vételár nagyjából 20 millió euró (7,2 milliárd forint) lehet. Úgy tudják, az érdeklődők egy másik fővárosi klubnál játszó korábbi válogatott középpályással már meg is állapodtak, hogy érkezik, ha megtörténik a tulajdonosváltás.

Jurácsik Mátyás, az újpestiek korábbi focistája is úgy értesült, végre megtörténhet a drukkerek által régóta szorgalmazott tulajdonosváltás a klubnál.

„Hónapok óta tárgyal az Újpest a kínai céggel, amelynek már konkrét tervei vannak, kik irányítsák a szakmai munkát. A sportigazgatói posztra Rajczi Pétert szemelték ki az illetékesek” – mondta Jurácsik a lapnak.