Megjelent a romániai Capital listája a 300 leggazdagabb romániai üzletemberről – írja a Transtelex.

A Digi alapítója, Teszári Zoltán továbbra is messze a leggazdagabb magyar a listán, vagyonát 500-550 millió euróra becsülik. Teszári jelenlegi vagyonával a tavalyi magyarországi Forbes-lista hetedik vagy nyolcadik helyére kerülne, az idősebb Rahimkulov testvér 211,4 milliárd forintos vagyona mellé.

A Digi nem csak a magyar, hanem a román telekommunikációs piacon is megkerülhetetlen, ennek ellenére az alapító nem szeret szerepelni a sajtóban.

A Mudura család is jó évet zárt, vagyonukat 120-140 millió euróra becsüli a Capital. A család úttörője a néhai Mudura Sándor volt, aki elsőként kezdte Romániába szállítani a Kinder tojásokat. Jelenleg ők a tulajdonosai a romániai és magyar piacon is aktív Crown Holding ingatlanportfóliónak, budapesti és debreceni irodaépületekben és hotelekben is vannak részesedéseik.

A román fővárosban is növelték a befolyásukat, nemrég vásárolták meg a bukaresti Cascade Office Buildinget 10,1 millió euróért. Bevételeik 70 százaléka azonban továbbra is a kereskedelmi ingatlanokból származik.

A Mudura család vagyona a magyarországi Forbes-lista 25-31. helyének valamelyikéhez lenne elég.

A harmadik leggazdagabb romániai magyar ugyan nem férne fel a magyar Forbes-listára, de 41-45 millió eurós vagyonát tovább növelheti a közeljövőben. Korponay Ferencről van szó, aki korábban az állategészségügyi termékeket forgalmazó Maravettel lett ismert. Ezt a vállalatot eladta, idén pedig a gabonakereskedelemmel és növényi olajok előállításával foglalkozó Dachim nevű vállalatán adhat túl. A Dachim 22 millió eurós üzleti forgalommal rendelkezik, és már van is rá vevő: a Roca Agri RDF kezébe kerülhet a cég.

A Forbes magyarországi friss listája az 50 leggazdagabb magyarról december végén jelenik meg.