Az inflációs nyomás a vezetőket az üzleti modell átvizsgálására készteti. A vállalatok mintegy 60 százaléka igyekszik új, olcsóbb termékeket fejleszteni, csaknem fele pedig leépítésekre készül. A KPMG Inflation Survey kutatásában arra kereste a választ, hogyan próbálják a cégek minimalizálni az infláció hatását eredményükre, mit tesznek, hogy növeljék a bevételeket, illetve hogyan készülnek fel a váratlan kihívásokra.

A lassuló gazdasági növekedés, illetve a recesszió veszélye miatt a jövővel kapcsolatos kilátások meglehetősen homályosak. És ami még rosszabb: az infláció az Egyesült Államokban 40 éves csúcsra gyorsult, de Magyarországon sem volt ilyen magas az infláció 24 éve, a döntéshozók többször is gyors kamatemelésre kényszerültek.

A cégvezetők számos intézkedéssel reagálnak a kihívásokra, igyekeznek rugalmasak lenni, hogy átvészeljék ezt az időszakot, és ellensúlyozzák a növekvő költségek hatását a vállalat működésére, eredményeire.

A KPMG Inflation Survey kutatása keretében 2022 májusában 300 pénzügyi vezetőt kérdezett meg arról, hogyan kezelik náluk az infláció hatásait, hogyan befolyásolja az árak növekedése a stratégiai döntéseket, hogy készülnek az előre nem látható külső hatásokra. A válaszadók beszéltek a következő hetek, hónapok terveiről, arról, hogy az infláció növekedésével párhuzamosan milyen mértékben hárítják majd át a fogyasztókra a növekvő költségeket, vagy hogyan kezelik cégüknél a béreket. Szóba kerül az is, hogy a jelenlegi helyzetben fejlesztik-e technológiájukat, újragondolják-e termékportfoliojukat.

A válaszadók mintegy 60 százaléka jelezte, hogy új, alacsonyabb árfekvésű termékeket fejleszt, csaknem fele pedig leépítésekre készül. A munkabérek inflálódásával szembesülve a vállalatok a munkaerő ideális struktúrájára, méretére és elhelyezésére összpontosítanak.

Az emelkedő kamatkörnyezetben a vállalatok különböző pénzügyi stratégiákat alkalmaznak annak érdekében, hogy a hitelköltségek duzzadását kezelni tudják. A legnagyobb arányban a hitelek refinanszírozását vagy előtörlesztését alkalmazzák.

Az ingatlanárak szárnyalása miatt a HR és a pénzügy egyaránt mérlegeli a szükséges irodatér méretét, beosztását és elhelyezkedését. A vállalatok többsége tervezi, hogy újratárgyalja bérleti szerződését a jelenlegi helyén, ugyanakkor mintegy felük gondolkodik alternatív helyszínekben. A korlátlan távmunka lehetősége a válaszadók 40 százalékának szerepel a tervei között – ez ugyanis csökkentené például a rezsiköltségeket, a dolgozóknál pedig az utazásra felhasznált üzemanyagot és időt.

A válaszokból látszik, hogy a létszámcsökkentések és átméretezési programok termelékenységre gyakorolt negatív hatását a vállalatok technológiai fejlesztésekkel próbálják ellensúlyozni. A megkérdezett vezetők túlnyomó többsége, 84 százaléka arra számít, hogy cége technológiai kiadásai akár 20 százalékkal is növekedhetnek. A mesterséges intelligencia, a gépi tanulás, a blokkláncok és a felhőszolgáltatások egyaránt fontos eszközei lesznek az inflációval vívott harcnak a háttérfunkciók automatizálása, a gördülékeny kiszolgálás és az agilis, adatvezérelt működési modellek révén.

A kutatásban résztvevő cégek ha eddig nem tették, akkor a következő három-hat hónapban már biztosan terveznek áremeléseket. Az infláció mértékét elérő, vagy azt meghaladó áremelésre 82 százalékuk készül, 30 százalék egyértelműen az inflációnál is nagyobb mértékű drágítást tart valószínűnek – derül ki a KPMG Inflation Survey kutatásából. Az persze jó eséllyel tovább fűti az amúgy is erős inflációt, ha mindenki igyekszik emelni saját árait, mivel egyébként is további drágulást vár. A kérdés az, meddig terhelhetik át a vállalatok a termékek és szolgáltatások emelkedő költségeit ügyfeleikre, mielőtt azok alternatívákat kezdenek keresni.