A None of Your Business (NOYB, magyarul: Semmi közöd hozzá) nevű szervezet szerint a Ryanair sérti ügyfelei adatvédelmi jogait azzal, hogy arcfelismerést használ a vevők azonosításához, ha online utazási irodákon keresztül foglalnak repülőjegyet.

A NOYB a spanyol adatvédelmi hatóságnál emelt panaszt, miután ott él a panaszos, aki a barcelonai székhelyű eDreams online utazási ügynökségen keresztül vásárolt jegyet a Ryanair gépére.

Ezt követően kapott egy elektronikus üzenetet a légitársaságtól, hogy vegyen részt egy online arcfelismerésen alapuló azonosítási folyamatban 0,59 euróért.

Az utasok száma alapján Európa legnagyobb légitársaságának számító Ryanair honlapján azt írta, azért van szükség az azonosításra, mert az utazási irodák gyakran nem adják meg neki az ügyfelek kapcsolattartási és fizetési adatait.

Hogyan kerülhető el az arcfelismeréses azonosítás?

Az utasok úgy kerülhetik el az arcfelismerésen alapuló azonosítást, ha indulás előtt legalább két órával megjelennek a check-in pultnál, és további költségek fejében elvégeztetik az azonosítást, vagy az utazást megelőzően benyújtják útlevelük vagy személyi igazolványuk másolatát.

A Ryanair szerint utóbbi esetben akár hét napig is tarthat az azonosítási folyamat.

Minderre nincs szükség akkor, ha a foglalás a légitársaság honlapján vagy mobilalkalmazásán keresztül történik.

Szükségtelen ellenőrzésnek vetik alá az utazókat

A NOYB úgy véli, hogy semmi sem igazolja ennek a rendszernek a szükségességét.

A szervezet szerint a légitársaság valójában a tisztességtelen versenyelőnyért cserébe kész megsérteni ügyfelei adatvédelmi jogait.

A csoportnak korábban több sikeres ügye volt a világ legnagyobb nemzetközi vállalataival szemben szerte az Európai Unióban azóta, hogy 2018-ban életbe lépett az általános adatvédelmi rendelet (GDPR).