A Szolidaritás Közlekedési Csomópont (CPK) névre keresztelt óriási repülőtér, amelyet a lengyel kormány Varsó és Łódź között akar felépíteni, jóval kevesebb utast fogadhat, mint korábban becsülték, ám a kormány lelkesedése töretlen a projekt iránt – derült ki a Notes from Poland beszámolójából.

Az előrejelzést a légitársaságok nemzetközi szervezete (IATA) készítette a CPK megrendlésére.

Korábban arra számítottak, hogy 2027-ben, amikor a vasúti és közúti csomópontot is magán foglaló hub elkészül, évi 30 millió utas érintheti a repülőteret, ami 2035-re 45 millióra mehet fel. Az utóbbi számot most 40 millióra csökkentették. Az IATA 2060-ra, ami a prognózis utolsó dátuma, 65 millió utast jósol, miközben a varsói kormány 100 milliós forgalomról álmodik. A hivatalos álláspont szerint a legrosszabb esetben is megéri felépíteni a létesítményt, mert a cargóforgalom pótolhatja a hiányzó személyforgalmat.

Az IATA becslése szerint a CPK félmillió tonna árut kezelhet 2030-ban, ami 2025-re egymillióra, majd 2060-ra 1,75 millióra mehet fel. A frankfurti és a párizsi Charles de Gaulle repülőtér jelenlegi forgalma 2,1-2,1 millió tonna, a londoni Heathrow-é 1,7 millió tonna.

Mindez nem hatja meg a projekt bírálóit, így a lengyel politikai ellenzéket, amely szerint soha meg nem térülő beruházásról van szó. Michael O”Leary, a Ryanair extravagáns vezérigazgatója azt mondta a CPK-ról, hogy az buta projekt, a lengyelek valójában a semmi közepén építenek egy homokvárat.