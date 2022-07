Óriási vállalatfelvásárlás készül a gyógyszeriparban

Az amerikai Merck & Co. gyógyszergyár 40 milliárd dollárért vagy még többért megvásárolhatja a biotechnológiai Seagen Inc.-t – számolt be a The Wall Street Journal csütörtökön az ügyet megismerő forrásokra hivatkozva.