A Big Four utolsó tagja is elhagyja Oroszországot

A Deloitte is bejelentette, hogy megszakítja kapcsolatait Oroszországgal, valamint Fehéroroszországgal is. A vállalat arról számolt be, hogy különválasztja globális tagvállalati hálózatát az oroszországi és belarusz székhelyű cégektől.