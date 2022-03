Nem szervezünk koncerteket Oroszországban, nem üzletelünk Oroszországgal - közölte a Live Nation, a világ egyik legnagyobb koncertszervező cége, ami a magyar közönség előtt is ismert lehet legjelentősebb arénaesemények szervezőjeként.

Egymás után törlik a korábban bejelentett orosz programokat a nemzetközileg is ismert zenekarok, csütörtökön a Cradle of Filth jelentette be, hogy törli többállomásos orosz turnéját.

Az Ukrajnával kapcsolatos fejleményeket ezen a linken követheti.