A franciaországi Charles De Gaulle repülőtér dolgozói csütörtökön több fizetést követelve sztrájkoltak, emiatt a járatok negyedét törölték. Olaszországban a Ryanair, az easyJet és a Volotea olcsó légitársaságok személyzete szerdán tartott munkabeszüntetést, ugyanígy a Lufthansa német zászlóshajó és leányvállalata, az Eurowings is közölte, hogy munkaügyi vitákra számít. Utóbbi tandem már be is jelentette, hogy júliusban több mint 1000 járatot, azaz a tervezett hétvégi kapacitásuk 5 százalékát törlik a sűrű nyaralási időszak közepette fellépő munkaerőhiány miatt – ír a Reuters néhány példát arra, ami általánossá válhat idén nyáron az európai repülőjáratoknál.

A Ryanair légiutas-kísérő személyzete sztrájkolhat a nyáron Európában, miután a SITCPLA és az USO szakszervezetek közleménye szerint eredménytelenek voltak a tárgyalások a béremelésekről.

A repülőterek vezetői küzdenek az új munkaerő gyors felvételével és kiképzésével, mivel a járvány okozta visszaesés után újrainduló légi közlekedés járattörlésekhez és órákig tartó sorok kialakulásához vezet. A légitársaságok, amelyeket a világjárvány idején visszaesett utazási forgalom sújtott, erős nyárra számítanak, még úgyis, hogy a magasabb üzemanyagköltségek ellensúlyozására emelik a viteldíjakat.

A légitársaságok kereskedelmi szervezetének, a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetségnek (IATA) a vezetője elmondta, hogy a világjárvány előtt is előfordultak súlyos járattorlódások, amelyek most bizonyos repülőterekre korlátozódnak, és amelyeket súlyosbítanak az újonnan felvett személyzet számára szükséges biztonsági igazolványok megszerzéséhez szükséges késések.

Egészen szélsőséges a helyzet a munkaerőhiány terén, egészen szerteágazó területeken van emberhiány: Európában a dublini és a Heathrow-i repülőterek biztonsági átvilágítással foglalkozó dolgozókat vesznek fel, míg Spanyolország kedden bejelentette, hogy 500 további rendőrt vesz fel az útlevélellenőrzésre a forgalmas repülőtereken és turisztikai célpontokon, köztük Madridban.

Ha a munkaerőhiányt nem tudják megoldani a légitársaságok és a repülőtér-üzemeltetők, valamint a most sztrájkra készülő munkavállalókkal nem sikerül megállapodásra jutnia a cégeknek, akkor mindenhol járattörlésekre kell készülni, valamint sok helyen komolyan megnőhetnek a várakozási idők. Minden nyaralni vágyó ezeket vegye figyelembe, mielőtt repülőjegyeket vásárolna.