Közel két évtizedes, a diagnosztikától a gyógyszeriparon át a diabétesz-ellátásig a vállalatcsoport számos területén szerzett tapasztalattal felvértezve érkezett Magyarországra Raffaella Bondi, a Roche Magyarország újonnan kinevezett ügyvezető igazgatója, aki Svájcban, Dániában és szülőhazájában, Olaszországban is dolgozott korábban - írja a cég közleményében.

Az idén 125 éves évfordulóját ünneplő, már több mint 35 éve Magyarországon is jelen lévő svájci F. Hoffman-La Roche gyógyszeripari vállalat agilis alapokra helyezi át működését. Az átállást egyúttal székhelyváltoztatás is kíséri: a Magyarországon jelenleg közel 200 főt foglalkoztató Roche Budaörsről a Futureal által fejlesztett Budapest One épületébe költözik át, ahol 1800 négyzetméteren alakítja ki új, tevékenységalapú irodáját, melynek belsőépítészeti koncepciójáért a Jones Lang LaSalle felelt, a design terveket pedig a LAB5 készítette.

“Az egészségügy világszerte átalakulóban van; az adatalapú digitális megoldások, komplex, egymást támogató szolgáltatások egyre nagyobb teret nyernek, amire a Covid-19 járvány is ráerősített” - mondta Raffella Bondi, az egészségügyi vállalat magyarországi ügyvezető igazgatója. “A Roche-nál a jövő innovációin dolgozunk és agilis választ adunk a jelen kor kihívásaira, ezért olyan modellben folytatjuk munkánkat, amely minden eddiginél hatékonyabban támogatja a csapataink együttműködését. Célunk, hogy a Roche a magyar egészségügy rendszerszintű partnereként még több hozzáadott értéket teremtsen a társadalom számára.”