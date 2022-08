Mintegy félmilliárd eurós veszteséggel terhelték meg a Siemens Energy energetikai konszern eredményét a spanyol Siemens Gamesa szélerőmű gyártó-, és telepítővállalat romló gazdálkodásából és az oroszországi üzletág átszervezéséből származó egyszeri tételek a harmadik üzleti negyedévben.

Az áprilistól júniusig tartó időszakban a cég 533 millió eurós veszteséget könyvelt el, 73,5 százalékkal nagyobbat az egy évvel korábbi 307 millió eurónál. A vállalat jelentése szerint az egy részvényre jutó veszteség 69,3 százalékkal 0,54 euróra nőtt 0,32 euróról. A csoport értékesítési árbevétele az egy évvel korábbihoz képest 4,7 százalékkal 7,279 milliárd euróra csökkent.

A Siemens Gamesa szélerőműveket gyártó leányvállalat problémái már ötödik egymást követő negyedévben rontják a Siemens Energy eredményét. A vállalat, amelyben a müncheni csoport tulajdona mintegy kétharmad, már a múlt héten erősen negatív eredményekről számolt be; a szárazföldi szélturbina-üzletágban továbbra is problémákkal küzd. A helyzet kezelhetővé tétele érdekében a Siemens Energy néhány hónappal ezelőtt lecserélte a Siemens Gamesa vezetőséget, és a nem saját tulajdonban lévő egyharmadot is át akarja venni, hogy a Gamesát teljesen integrálni tudja a csoportba.

A Siemens Energy egyébként stabilan teljesítő energia üzletág, az elmúlt negyedévben azonban az oroszországi érdekeltségek átszervezése miatt a könyvelést 298 millió eurós egyszeri rendkívüli költséggel terhelték meg. Egy évvel korábban 178 millió euró egyszeri tételekből származó veszteség terhelte meg a csoport mérlegét. Az oroszországi érdekeltség átszervezésnek az év végére be kell fejeződnie, és attól kezdve már nem lesz jelentős pénzügyi hatással a csoport eredményére.

A Siemens Energy a szeptember végéig tartó pénzügyi év egészére az előző évi 560 millió eurónál körülbelül az oroszországi üzletágból származó terhek összegével nagyobb veszteséggel számol. A folyó évben a veszteség már elérte a bő egymilliárdot.