A Spotify alapítója, Daniel Ek Twitter-bejegyzésben osztott meg képernyőképet egy úgynevezett Offline Mixről. Az elnevezésből már kiderül, hogy az új Spotify-funkció akár internet nélkül is használható lesz, azonban többet jelenthet annál, hogy letöltjük a kedvenc zenéinket az internet nélküli időkre – írta az ITBUSINESS.

Eddig nem volt lehetőség arra, hogy a platformon akkor is zenét streameljünk, ha megszűnik az internetkapcsolatunk. Csak akkor tudtunk offline zenét hallgatni, ha manuálisan letöltöttük azokat.

Az Offline Mix egy olyan lejátszási lista, amely a közelmúltban lejátszott kedvenc dalokat gyűjti össze offline meghallgatásra, ami miatt a kínálata változatos és néha meglepetéseket is tartogat.

A jelenlegi információk szerint azonban az új funkció csak a Premium előfizetők számára válik elérhetővé. Az viszont nem ismert, hogy mikor lesz szélesebb körben is elérhető.

We’ve been testing out a new feature called "Your Offline Mix" - a playlist designed for those times when you might not be online ✈️



What do you think? pic.twitter.com/9so0FZMRPX