Többszereplős piacra lépett be leányvállalatán keresztül a nemzeti lottótársaság Szlovákiában. Az SZRT Slovakia a betRing márkanév alatt a helyi piac sajátosságait szem előtt tartva - a fejlettebb fogadási piaccal és technológiai színvonallal rendelkező országok tapasztalatait beemelve - fejlesztette és alakította ki szolgáltatási palettáját.

Ennek jegyében a fogadást többek között mobiltelefonos applikáció, hűségprogram, korai nyereményfelvétel (cash out) valamint személyre szabható kényelmi funkciók is segítik. A betRing csak szlovák IP címről, illetve szlovák állampolgárok részére biztosít online sportfogadási lehetőséget, azonban a szolgáltatás magyar nyelven is elérhető.

2018. végén a szlovák jogalkotó egyes szerencsejátékok esetében megteremtette annak lehetőségét, hogy meghatározott feltételek esetén több pályázó is kapjon engedélyt a szervezésre. Az előírásoknak megfelelően a fogadóirodák 2020. július 1-től kezdhették meg tevékenységüket az új jogszabály alapján. A piacra lépés szlovák és külföldi cégek számára egyaránt lehetséges.

A Szerencsejáték Zrt. középtávú célja, hogy 10 százalékos piaci részesedést érjen el a szlovák online sportfogadási piacon.

A Szerencsejáték Zrt. számára Szlovákia az első lépés, stratégiájának megfelelően több, elsősorban regionális célországot és társaságot vizsgálnak.