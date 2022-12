Ha az elmúlt években bármikor is jártunk egy McDonald's-ban, akkor tudhatjuk, hogy a legtöbb rendelést már nem a pultnál adják fel. Ehelyett a rendelést a mindenhol elhelyezett képernyőkön kell leadni, és az idő felét azzal töltjük, hogy a képernyő megpróbálja megérteni, melyik opciót akarjuk - írja a LAD Bible.

A McDonald's új, teljesen automatizált éttermi stílusa azonban, amelyet a texasi Fort Worthben próbálnak ki, azt jelenti, hogy az élményből teljesen kihagyható az ügyfélszolgálat része. A hely csak drive-thru és elviteles, így nincs hova leülni, és ha akarjuk, leadhatjuk a rendelést és megkaphatjuk az ételt anélkül, hogy egy másik emberrel kapcsolatba kerülnénk.

Ehelyett az egészet egy automata kiszállító rendszeren keresztül szolgálják fel, amely egy futószalagra teszi a rendelésedet, és kihordja. Mivel az emberek nem tudnak leülni és bent enni, a tesztétterem körülbelül feleakkora, mint egy normál McDonald's.

Max Carmona, a McDonald's étteremfejlesztésért felelős vezető igazgatója elmondta, hogy a vállalat a vásárlók igényeire gondol, és új módszereket találnak arra, hogy gyorsabban és egyszerűbben szolgálják ki őket, mint valaha. Mivel jelenleg ez az egyetlen McDonald's, amely így működik, az új étterem sikere vagy sikertelensége meghatározhatja, hogy a gyorsétterem-óriás úgy dönt-e, hogy az ötletet sokkal szélesebb körben is bevezetik.

Az emberek, akik látták az ötletet, eléggé megosztottak voltak. Néhányan azt mondták, hogy "inkább ezt választanák, mint a személyzet jelenlegi durvaságát", sokan pedig úgy vélték, hogy ez a fajta koncepció előbb-utóbb minden gyorsétteremben bevezetésre kerülhet.

Mások azzal viccelődtek, hogy a boldogtalan vásárlók kivel kiabálnának, ha nem a ház előtti személyzettel. Sokan ellenezték az ötletet, néhányan azt mondták, hogy "bojkottálnák a McDonald's-t", ha a teljesen automatizált koncepció elterjedne.

???? | McDonald’s is testing a fully-automated location with no human contact https://t.co/AdFcK3wiax pic.twitter.com/GHWItJTipD