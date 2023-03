Az új alapértelmezett beállítást ugyan kikapcsolhatják, de használata kifejezetten hasznos lehet a fiatalabb felhasználók mentális egészségéért: ha elérik a 60 perces limitet, a felhasználóknak egy jelszót kell megadniuk ahhoz, hogy tovább folytathassák a TikTok használatát, így tulajdonképpen egyfajta figyelmeztetésként szolgál az időkorlát – írta a CNN.

A fiataloknak aktív döntést kell hozniuk arról, hogy továbbra is videók görgetésével szeretnék-e tölteni az idejüket, így teljesen kiküszöbölhető, hogy órák repüljenek el észrevétlenül az alkalmazást használva.

Az új beállítás bevezetésének természetesen komoly előzményei voltak, hiszen a közösségi médiaplatformok már évek óta szembesülnek a fiatal felhasználókra gyakorolt negatív hatásokkal. A TikTok a Bytedance anyavállalaton keresztül Kínához fűződő kapcsolatai miatt Washington részéről is egyre nagyobb nyomásnak van kitéve a biztonsági aggályok miatt, beleértve az alkalmazás esetleges amerikai betiltásának újbóli megvitatását.

Szakmai konzultáció előzte meg a szigorítást

Cormac Keenan, a TikTok bizalomért és biztonságért felelős vezetője elmondta, hogy a vállalat konzultált a bostoni gyermekkórház Digital Wellness Lab kutatóival és szakértőivel, amikor a tizenéves felhasználóknak szánt időkorlátokról döntött.

Bár nincs közösen elfogadott álláspont arra vonatkozóan, hogy mennyi képernyőidő számít „túl soknak”, a médiavállalat elismeri, hogy a tizenéveseknek általában extra támogatásra van szükségük, amikor elkezdik önállóan felfedezni az online világot. Ezért ha egy tinédzser úgy dönt, hogy kikapcsolja az alapméretezett egyórás időkorlátot, és naponta több mint 100 percen keresztül használja a TikTokot, akkor felkérést kap, hogy állítson be magának egy tetszőleges napi korlátozást – írta Keenan egy blogbejegyzésben.

Az alkalmazás Family Pairing funkcióját is frissítették, amely lehetővé teszi, hogy a szülők összekapcsolják TikTok fiókjukat a tinédzserével, és ellenőrizni tudják a megtekintett tartalmakat, valamint saját szűrőket állítsanak be. Képesek lesznek olyan szavakat vagy hashtageket tartalmazó videókat kiszűrni, amelyeket nem szeretnének megjeleníteni gyermekük adatfolyamában, illetve elnémíthatják a TikTok által küldött értesítéseket is.

Nem csak a TikTok, hanem az Instagram és a Snapchat is hasonló módon élesítették a szülői ellenőrzéseket, és olyan funkciókat, amelyek a szülőket és a tiniket is a felelősségteljes közösségi médiahasználatra ösztönzik.

(Fogarasi Kitti)