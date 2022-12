Egy brüsszeli bíróság az Uber fuvarmegosztó alkalmazás javára döntött egy sofőr munkavállalói státuszával kapcsolatos vitában – derül ki a Politico által látott ítélet másolatából. A bíróság döntése felülírja a munkaviszonyokat szabályozó belga közigazgatási bizottság 2020 októberében hozott döntését, amely szerint a sofőr munkakörülményei összeegyeztethetetlenek az önálló munkavégzéssel, és át kell őt minősíteni alkalmazottnak.

Az Uber közleményben üdvözölte a döntést, amely „fontos annak a több ezer sofőrnek, akik az alkalmazásunkat használják, és függetlenek akarnak maradni”.

A bírósági döntés egy újabb ügy, amely elmossa azt a kérdést, hogy az Uber sofőrjeihez hasonló vállalkozók élvezhetik-e a munkavállalók szociális jogait, vagy inkább a független vállalkozói státuszhoz kapcsolódó lazább szociális védelemmel kellene rendelkezniük.

Az uniós törvényhozók és a nemzeti diplomaták még mindig dolgoznak a platformalapú munka irányelveinek kényes részletein, amely akár 4,1 millió platformalapú munkást minősítene át munkavállalókká.

A Brussels court has ruled in favor of ride-hailing app Uber in a dispute over a driver's employment status, according to a copy of the ruling. https://t.co/WUSnGMcGwZ