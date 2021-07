A Visa Back to Business tanulmánya rámutat, hogy a fogyasztók vásárlási szokásokban jelentős változás következett be. A vásárlók közel kétharmada (65 százalék) állítja, hogy szívesebben használná a jövőben is ugyanilyen gyakran vagy még többször az érintés nélküli fizetést, mint jelenleg, és csak 16 százalékuk mondja, hogy visszatérne régi, világjárvány előtti fizetési módszereihez. A kisvállalkozások úgy látják, hogy az érintésmentes fizetés számukra mentőöv, és a kis- és középvállalkozások 74 százaléka arra számít, hogy a fogyasztók továbbra is inkább az érintés nélküli fizetéseket részesítik előnyben, még a koronavírus-járvány után is.

Kontinensünkön továbbra is folyamatos az érintés nélküli mobil és online fizetések iránti fogyasztói igény, az üzletekben végrehajtott Visa-fizetések több mint 80 százaléka már kontaktmentes Európában (2021. március). Magyarország a világ egyik éllovasa az érintés nélküli fizetések terén: a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2021 első negyedévében az összes kártyás vásárlás 97 százaléka érintésmentes volt.

Az okostelefonok, az okosórák és más internetre csatlakoztatott eszközök új fizetési élményeket tesznek lehetővé az alkalmazáson belüli, online és a személyes fizetések terén egyaránt. A Visa célja, hogy az ügyfelek pénzének biztonságát garantálja, függetlenül attól, hogy milyen módon használják kártyájukat. A kártyatársaság - a bankokkal és a fizetési ágazat egyéb szereplőivel együtt – számos biztonsági réteg segítségével nyújt védelmet a fizetések során, beleértve az érintés nélküli fizetéseket is.

A chip vagy a token már sokat véd

1. A Visa már azelőtt biztonságos hátteret alakít ki, hogy a fogyasztók elindítanának egy fizetést - kártyájuk adatait chipben vagy digitális „tokenek” segítségével tárolják, amelyek biztosítják, hogy csak az arra felhatalmazottak olvashassák le azokat. „A Visa Token szolgáltatásunk keretében a kártyabirtokos 16 számjegyből álló kártyaszámát egy biztonságos „tokennel” helyettesítjük, amely megvédi az alapjául szolgáló kártyaszámot a csalóktól. Ezt a módszert már több mint 615 ezer kereskedő alkalmazza sikeresen a digitális kereskedelem támogatására világszerte 193 országban. A tokenek az e-kereskedelem láthatatlan hátvédei, amelyek használatából az egész ökoszisztéma profitálhat. A kártyakibocsátók, a kártyaelfogadók, a kereskedők és a fogyasztók mindannyian különböző, közvetlen előnyöket élvezhetnek, többek között a csalások csökkentését, vagy a különböző eszközön elérhető egyszerű használatot.” - mondta Kiss Ede, a Visa Magyarországért felelős területi vezetője. 2021 márciusra a Visa hálózatában globálisan kibocsátott tokenek száma elérte a kétmilliárdot.

2. A Visa olyan technológiákat is biztosít a bankoknak, amelyek segítenek ellenőrizni, hogy a vásárló valóban a kártya jogos birtokosa-e – vagy háttér-rendszereken keresztül, vagy megerősítő információt kérve a vásárlótól, például jelszót, egyedi kódot, vagy ujjlenyomatot.

3. Továbbá, amikor a fogyasztók adatai a Visa hálózatába bekerülnek, egy, a hét minden napján éjjel-nappal működő globális kiberbiztonsági rendszer védi azokat. A Visa mesterséges intelligenciát is alkalmaz, hogy valós időben észlelje, ha valaki más használná a fogyasztók kártyaadatait.

Mi történik visszaélés esetén?

4. Ha mégis csalás történne, a Visa célja biztosítani, hogy a kártyabirtokos pénze továbbra is védve legyen. A Visa irányelvei közé tartozik a zéró felelősség, amely a Visa kártyákat kibocsátó bankokat kötelezi. Ha a Visa kártyabirtokos olyan tranzakciót észlel, amelyet nem ő kezdeményezett, és azt jelenti bankjának, akkor a bank köteles ezt kivizsgálni, így gyorsan orvosolhatja a problémát.

5. A Visa emellett védelmet nyújt a kártyabirtokosok számára, ha az általuk megvásárolt árukat vagy szolgáltatásokat nem szállították le vagy nem a várt állapotban érkeztek. Ide tartozik például, ha a kártyabirtokos online vásárolt, és rossz terméket küldtek neki, de nem tudja visszaküldeni, vagy ha egy légitársaság csődje miatt törölnek egy járatot. Ha a kártyabirtokos nem tudta rendezni az ügyet közvetlenül a kereskedővel, a Visa által kialakított vitarendezési (vagy „chargeback”) eljárás segíthet a kártyabirtokos bankjának visszakövetelni a pénzt a kereskedő bankján keresztül.

+1 A digitális fizetések elősegítik a közösségi távolságtartást is, ami jelenleg egészségügyi szempontból rendkívül aktuális.