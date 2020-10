A lengyeleknél is robbant a járvány, Kaczynski magasról tesz rá

Jaroslaw Kaczynski, a lengyel kormánypárt elnöke, miniszterelnök-helyettes maszkviselés nélkül vesz részt napi nyilvános szereplésein annak ellenére, hogy 71 éves, illetve hogy Lengyelországban is tombol a járvány.

A koronavírus járvány az utóbbi napokban újabb erőre kapott Lengyelországban - adta hírül az onet.pl. Olyannyira, hogy az egészségügyi minisztérium szóvivője, Wojciech Andrusewicz elmondta: négy előrejelzési modellből dolgoztak, de a járvány növekedése így is meglepő volt, mert egyik modell sem számolt a napi ezer feletti fertőződéssel.

Annál inkább meglepetés Jaroslaw Kaczynski miniszterelnök-helyettes, a kormányzó Jog és Igazságosság párt elnöke bátorsága: amikor a hét végén kitüntetett valakit, nem viselt sem ő, sem a kitüntetett maszkot és kezet is ráztak. Azóta szintén mellőzte a maszkviselést egy nyilvános eseményen. Szóvivője szerint Kaczynski nem visel maszkot, amikor dolgozik, és most mind a két esetben ezt tette.

Amúgy a maszkviselés Lengyelországban kötelező a nyilvános helyeken és alkalmakkor, még az utcákon is, és a rendőrök súlyos pénzbüntetést szabhatnak ki mellőzéséért.

Az egészségügyi minisztérium előrejelzése szerint a következő napokban 4,5-7 ezer fertőződésre lehet naponta számítani. A kormányban most arról is vita folyik, hogy a november elsejei munkaszüneti napon (az idén ez éppen vasárnapra esik) kívül adjanak még egy szabadnapot valamikor ennek környékén, hogy a temetőkbe akkor is lehessen látogatni, s így kisebb legyen a tömeg.