Ausztria megnyitja a határait Magyarország és Szlovákia felé

Június 15-én Ausztria megnyitja a határait Csehország, Szlovákia és Magyarország irányába - jelentette be szombaton az osztrák belügyminisztérium szóvivője.

Ausztria korábban már több nyugati szomszédjával állapodott meg a lazításról, amelyet most kiterjesztenek kelet felé is. A lépés így a korábban bejelentett németországi, svájci és a liechtensteini közös határnyitás kiegészítése lesz. Az olaszországi forgalmat még mindig nem engedik be, érvényben maradnak a korábbi korlátozások.

"Célunk, hogy a lehető legtöbb szabadságot biztosítsuk és a lehető legkevesebb korlátozást tartsuk fenn" - mondta az ország belügyminisztere a Reuters szerint. "Ezek a könnyítések kicsit normálisabbá teszik a határ menti térségben élő emberek életét, és megkönnyítik az ingázók számára a mindennapokat" - magyarázta a lépések hasznosságát.

Az Európai Unió szerdán szorgalmazta a belső határok újbóli megnyitását és az országok közötti tömegközlekedés újraindítását, de azt is javasolta, hogy az európai külső határok a legtöbb irányba még maradjanak zárva legalább június közepéig.