Az Európai Ügyészség a magyar csalókra is veszélyt jelenthet

Magyarország nem marad ki teljesen az Európai Ügyészség hatósági jogköréből, itteni cégek és magánszemélyek ellen is indulhat eljárás nemzetközi csalás vagy pénzmosás esetén. Ez annak ellenére is így van, hogy Magyarország nem lép be az Európai Ügyészség tagjai közé. Többek között erről beszélt az Euronewsnak az Európai Ügyészség vezetője.

Az új uniós költségvetési időszakban nagyobb lesz a csalások kockázata, mert több lesz a pénz, nagyobb lesz a rugalmasság és kevesebb lesz a szabály - mondta Laura Codruța Kövesi európai főügyész az Euronewsnak adott interjúban. Véleménye szerint a csalás elleni küzdelemben több uniós intézménynek is részt kell vennie, az Európai Ügyészség csak része lesz a megoldásnak. Brüsszel elzárhatja a pénzcsapot Az Európai Ügyészség felállítása egyelőre csúszik, egyrészt a költségvetési források hiánya miatt, másrészt amiatt, mert Málta nem javasolt elegendő támogatható jelöltet, így az európai ügyészeket sem lehetett kinevezni. Az intézményhez Magyarországon és Lengyelországon kívül még Svédország, Írország és Dánia nem csatlakozott, de ez nem jelenti azt, hogy ezek a tagállamok nem kerülnek be az intézmény látókörébe. Kövesi szerint e tagállamokkal, állampolgáraikkal kapcsolatos, egyes esetekben e tagállamok területén elkövetett bűncselekményeknél is lesz hatásköre a szervezetnek. Ezen felül a tagállamok hatóságaival is együttműködnek majd és alkalmazni fogják a jelenleg rendelkezésre álló igazságügyi együttműködési eszközöket. Kövesi szerint az Európai Ügyészség létrehozásával csökken az ügyészek nemzeti szintű korlátozása, az információcsere gyorsabb és hatékonyabb lesz. Ezen felül reményei szerint javulni fog a jogsértéssel okozott károk megtérítésének hatékonysága is. Kövesi szerint az egyik tagállam ügyészei által szolgáltatott bizonyítékok felhasználhatók lesznek egy másik tagállamban is. Ez pedig alapvetően változtatja meg a pénzügyi csalások és a szervezett bűnözés eddigi kivizsgálásának módját. Kövesi felkészült azokra a támadásokra, amelyek véleménye szerint ellene és ügyésztársai ellen irányulhatnak, de meggyőződése, hogy kollégái is fel vannak erre készülve és hogy az európai ügyészekkel együtt nagyon jó csapatot fognak alkotni. Reményei szerint a munkájuknak pozitív hatása lesz.

