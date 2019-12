Bosszankodhatnak az autósok, tovább drágulhat az üzemanyag

A világ legnagyobb olajtermelő országai várhatóan tovább fogják korlátozni olajkitermelésüket, hogy a 60 dollár/hordó körüli árszintről 70-80 dollárra tornásszák fel a fekete arany árát. Ha elérik a céljukat, az a benzin árát is növelné.

Szaúd-Arábia, az OPEC legnagyobb tagállama azt akarja, hogy a kartell tovább csökkentse kőolaj-kitermelését, ezért a szervezet bécsi ülésén mindent el fog követni e cél érdekében - emeli ki a Financial Times (FT) a szokásos éves OPEC-értekezlet várható fő napirendi pontját. Valójában megelőző lépésről van szó, ugyanis a szakértők szerint enélkül az olajpiacon erős túlkínálat alakulhat ki 2020-ban. Várakozások szerint legkevesebb napi 400 ezer hordós csökkentésről fognak tárgyalni a kartell tagállamai, illetve az azon kívüli jelentős olajtermelő országok képviselői - tudta meg az FT az ügyhöz közelálló forrásokból. A Brent kőolaj ára a kiszivárgó hírek hatására négy százalékkal, hordónként 63 dollárra emelkedett.

Az érvényben lévő kitermeléskorlátozási megállapodásnak megfelelően az úgynevezett OPEC+, azaz az olajkartell és néhány nagy azon kívüli termelő, elsősorban Oroszország napi 1,2 millió hordóval fogták vissza a kínálatukat. Ez nőhet legalább 1,6 millió hordóra, miközben piaci megfigyelők arra figyelmeztetnek, hogy az USA és Kína kereskedelmi háborúja visszafoghatja a világgazdaság növekedését, ami erős túlkínálathoz vezethet a fekete arany piacán. További bizonytalansági tényező, hogy Abdulaziz bin Salman, az új szaúdi olajminiszter most igyekszik megerősíteni befolyását az OPEC-en belül. Ennek szellemében azzal fenyegetőzik, hogy országa felpörgeti kitermelését, ha más tagállamok nem tartják magukat a korlátozások rájuk eső részéhez.

Fel, fel, fel

A szaúdiak stratégiája ugyanakkor az, hogy lehetőleg jelentős árnövekedést szorítsanak ki a piacból - a maximális cél 70-80 dollár/hordó körüli olajár lenne. Az elmúlt hordónként 60 dollár körül alakult az ár, ami nem valami sok a termelők szemponttjából, de legalább el tudták kerülni a 2015-2016-os árcsökkenést, amikor 40 dollárig is lecsúszott az olajár.

Jamie Webster olajpiaci szakértő, egyetemi tanár úgy látja, hogy az OPEC tagországai egyetértenek abban, hogy meg kell támogatniuk az árakat valamilyen intézkedéssel a jövő év első felében, ha legalább a jelenlegi árszintet tartani akarják.

A mérleg másik serpenyőjében az van, hogy az OPEC és szövetségesei, különösen Oroszország, amely 2016 óta együttműködik a kartellel az olajár befolyásolásában, nem akarnak segítséget adni az amerikai olajpalaiparnak, amely az elmúlt évek szárnyalása után a lassulás jeleit mutatja. A magasabb ár kedvez az USA drágább technológiával dolgozó olajcégeinek, ezért a túl nagy drágulás nem érdeke az OPEC+-nak.

Nagy kérdés

Elemzők arra figyelmeztetnek, hogy ha az OPEC és barátai meg is állapodnak az olajkitermelésük további csökkentésében, ez még nem jelenti azt, hogy ténylegesen csökken a piaci kínálat. Szaúd-Arábia jelenlegi is messze az alatt a szint alatt termel, amelyet az olajlétesítményei elleni szeptemberi dróntámadás előtt elért. Ez azt jelenti, hogy már most is érvényesülhet a napi 400 ezer hordós kitermeléscsökkentés, amelyet a jövő évtől terveznek.

Szaúd-Arábia a várakozások szerint az OPEC értekezletén nagy hangsúlyt fog helyezni arra is, hogy a kitermeléscsökkentésben érintett államok betartsák a rájuk eső korlátozást. Egyesek, főként Irak és Oroszország ugyanis gyakran több olajat pumpálnak a csövekbe és a tankhajókba, mint amennyiben megállapodtak a többiekkel.

Ezeknek a találkozóknak éppen az a célja, hogy a felek tisztázzák egymással a nézeteltéréseiket és további megállapodásokat érjenek el - mondja Anas Alhajji, olajpiaci tanácsadó. Szerinte igen erős a kényszer, hogy az OPEC+ tovább csökkentse kitermelését.